【美股一周】中美角力勢挫科技股 美國疫情解封受關注

新冠肺炎在美國的累計確診人數146萬人，過去一周平均新增病例較前一周下降，多州逐步重啟經濟活動。市場關注會否出現疫情反彈的情況，尤其重災區紐約州。另外，中美關係緊張加劇及零售股業績，勢左右美股後市走勢。

上周美股波動，俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）創兩個月以來，最大單周升幅，反映出標指由4月底的高位回落2.6%。

道指上周五（15日）收報23685點，升約0.3%；標指收報2864點，升0.4%；納指收報9015點，升0.8%。一周累計，3大指數全跌，道指跌2.65%、標指挫2.26%、納指則跌1.17%。

VIX上周由低位26.5，一度升至38.4，升幅達45.7%；6月期貨亦急升。投資者認為，無論近期的跌市是獲利回吐，抑或另一波長期跌勢的開始，未來一周及後的風險較大，市況或更波動。

紐約州、弗吉尼亞州和馬里蘭州部分地區開始解封，康涅狄格州和明尼蘇達州下周放寬限制。景順（Invesco）投資組合經理Alessio de Longis坦言，不知道解封後的新常態，相信總有些錯誤的期望管理，導致投資失誤。

美股面對「內憂」之餘，「外患」亦不少。中美角力傳來壞消息，白宮進一步阻止晶片企業向華為供貨，晶片股上周五全綫跌，輝達（Nvidia，美：NVDA）曾跌近2%。輝達本周四（21日）公布業績，展望備受關注。

《多極世界衝擊：終結全球化》（The Levelling: What's Next After Globalization）作者、瑞信國際財富管理部門投資總監奧沙利文（Mike O'Sullivan）預計，在新一輪中美角力，科技股成第一滴血。

奧沙利文表示，美股定價似乎已反映對經濟復甦的憧憬，但現實中有不少利淡因素，如聯儲局角色過大、財富不均等等。他建議，本周關注國際政壇3件事：中國與美國盟友澳洲的糾紛、供應鏈轉移（台積電在美設廠）、中方對華為風波的回應。

觀望今周，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及財長姆欽（Steven Mnuchin）周二（19日）前往參議院銀行委員會作證，聯儲局周三（20日）公布4月底的議息會議紀錄；多位聯儲局官員將發表對美國經濟前景的看法。

業績方面，美國主要零售股放榜。根據Factset於5月初的統計，市場料標指500間企業的首季盈利大跌13.6%，為2009年第三季以來最大跌幅，估計第二季盈利縮40.6%。

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記者：鄧燕君