【世衛撥款】華府據報擬恢復10%資助 特朗普：未決定

美國總統特朗普上月宣布，暫停對世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）撥款，令世衛痛失最大金主。霍士新聞日前指，華府擬恢復撥款，金額跟中國睇齊，即原資助額約10%。特朗普回應稱，尚未有決定。

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特朗普昨日（16日）在Twitter表示，關於美國恢復撥款世衛的問題，尚未有最終決定，撥款會繼續凍結。

特朗普上月14日宣布暫停撥款，因為不滿世偏幫中國，宣揚後者有關新冠肺炎疫情爆發的不實資訊，下令華府對世運作進行檢視。世衛當時否認指控，中國則強調自身處理是透明和公開。

到上周五（15日），霍士新聞引述一份草擬信件指，特朗普正準備恢復對世衛的部分撥款，但金額只會跟中國睇齊。

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不論以國家層面抑或所有類型的單位計算，美國之前一直也是世衛的最大資助者，每年貢獻大約4億美元。但如果按照報道所言，美國對世衛的資助將會大減，至原有水平的大約10%。

關於恢復撥款，特朗普在Twitter寫道︰「這只是目前正在考慮的眾多想法之一，即只會貢獻之前多年撥款水平的10%，跟付出少得多的中國睇齊。但仍未落實最終決定，所有資助仍然被凍結。」

責任編輯：方賢

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