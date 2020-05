法媒指歐盟遭中國借馬耳他使館監視 歐盟稱不知情

法國傳媒報道指,比利時情報機構相信,中國利用馬耳他駐比利時大使館,對歐盟總部進行間諜活動。歐盟外交政策高級代表博雷爾(Josep Borrell)指,有看到這篇新聞,但暫時只從傳媒身上收到此消息。

法國《世界報》上周五引述消息報道指,比利時在2010年開始懷疑中國政府,透過馬耳他駐比利時大使館內的技術裝置,對位於大使館對面的歐盟總部的進行間諜活動。

報道更指,中國的間諜活動很可能至今仍在進行。

現時未知歐盟會否就此事作獨立調查。博雷爾回應報道指:

「我已被通知這則新聞,但我只從傳媒收到此消息。我沒有關於此事的更多消息,所以我很難就從新聞稿得知的事而發表意見。而且,如果比利時當局有些事情要告訴我們,他們會告訴我們,但現時未有發生。」

(I have been informed of this news but I only have the news from the press. I don't have any more information about it, so it's difficult for me to pronounce about something that I just knew via a press release and if the Belgians have something to tell us, they will, but for the time being [that] hasn't happened.)

馬耳他政府已否認報道。馬耳他政府澄清指,駐比利時大使館的維修工作在2007年進行,中國當時只捐助傢俱,而80%的中國所捐贈的傢俱在過去兩年已被更換,並強調大使館的安全系統在過去2年已作更新及提升。

