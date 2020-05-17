【MPF】財庫局：目標下半年批「積金易」合約　製造強積金減費空間

▲ 財庫局局長許正宇表示，「積金易」平台的招標工作如火如荼，目前今年下半年批出合約。

財庫局局長許正宇在網誌表示，強積金的總資產達8,600億元，相等於政府財政儲備的8成，除擔當重要的退休保障，在鞏固香港國際金融中心的地位亦擔當重要角色。他又提到，「積金易」平台的招標工作如火如荼，目前今年下半年批出合約，製造更大的降費空間。

許正宇表示，強積金不但可以豐富本地投資產品生態圈，同時亦是推動本地金融科技及綠色金融發展的一大助力。

拓ETF及REIT用途為打工仔提供穩定回報

積金局去年設立「投資解決方案實驗室」，又在今年4月初發出「投資退休方案開發原則」，鼓勵業界研發切合打工仔在供款和提取階段的投資需求的退休方案，例如是能跑贏通脹、或能在提取階段提供穩定分派的方案，也包括更多利用交易所買賣基金（ETF）和指數追蹤基金等被動管理產品。

房地產投資信託基金（REIT）會派發股息，而且這類基金與其他資產類別的相關性較低，可發揮分散投資的作用，積金局近日亦因此擴大了強積金可投資於REIT的比例及市場數目，以協助業界更充分利用REIT研發退休投資方案，相信可以為打工仔的投資提供更穩定的回報。

倡強積金受託人將綠色債券納入投資範圍

許正宇續指，「積金易」平台的招標工作正進行得如火如荼，目標是於今年下半年批出合約，2022年建成平台，並隨後分階段啟用。他相信，平台可以提高強積金減費空間，亦可以推動退休投資基金市場的競爭，引入價格更具競爭力的產品和提高服務質素。

綠色金融方面，他提到積金局亦鼓勵強積金受託人與投資經理討論，考慮將綠色債券納入強積金投資組合範圍，尋求投資回報亦為環保出一分力。

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編輯：趙穎妍