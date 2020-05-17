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【iPhone傳聞】再見Lightning？網傳2021新iPhone採無孔設計

科技 16:12 2020/05/17

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有傳聞指出iPhone未來可能會取消Ligntning接頭(圖片來源: 法新社)

蘋果iPhone將會引入智能手機史上革命性的設計？有傳蘋果預計於2021年推出的其中一款iPhone，將會移除Lightning連接埠，並且不會更換為USB-C或其他插頭。換言之，該款新iPhone會是一部沒有任何耳機孔或充電孔的「無孔」智能手機。

蘋果爆料達人Jon Prosser最先在上星期三（13日）在Twitter談到有關的消息，說：「明年蘋果會推出一款不設連接埠的iPhone，不會換為USB-C。」其後，他向Forbes等媒體補充，這部iPhone的下方會附有一個充電用的連接埠，類似以前MacBook曾使用過的MagSafe磁力接頭，亦會繼續支援無線充電。

Jon Prosser於Twitter上談及明年的iPhone新設計。(Twitter截圖)

>>iPhone SE走低價路線　Google或調低Pixel 4a售價

>>【新iPhone】外媒評iPhone SE電池續航力　表現強差人意

>>【實測！】iPhone SE與iPhone 8螢幕貼不相容？　Apple員工咁回應

新設計將會用於明年推出的iPhone，而非今年下半年推出的iPhone 12。但Jon Prosser解釋指，這設計不一定是用於旗艦級手機，有可能用於中低檔次的機款，例如尚未推出的iPhone SE Plus的型號。報道指出，使用無孔設計，有望大幅提升手機的防水防塵性能。

Jon Prosser今年以來多項有關蘋果的爆料，包括iPhone SE推出的安排，基本上都屬準確，加上早於2018年，已有蘋果申請手機磁吸充電專利的消息傳出，今次爆料相信有一定可信性。

責任編輯: 周俊霖

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