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【巴西疫情】總統視為「小流感」 確診全球第4高

環球社會熱點 15:59 2020/05/17

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巴西疫情嚴峻，新冠肺炎確診數字超越意大利及西班牙，為全球第4高國家，死亡人數亦增至逾1.5萬。巴西成為拉丁美洲疫情重心，或因巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）低估疫情，一直視新冠肺炎為「小流感」（little flu）。

約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，巴西確診數字增至23.3萬，超越意大利及西班牙。

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有專家指出，巴西的檢測數量偏低，估計巴西實際數字恐比官方高15倍以上，更警告巴西疫情還未到達頂峰。

截至上周初，巴西共檢測約33.8萬個樣本，另有14.5萬個樣本正在分析或等候檢測。對比意大利及西班牙已分別檢測約190萬個樣本。

泰國危險地區名單剔除中港澳 入境毋須出示健康證明

意大利6月解封 可出入境自由行

雖然巴西疫情持續，但博爾索納羅一直低估疫情的嚴重性，視之為「小流感」（little flu），又抨擊部份州長至今仍未願意解封，他亦呼籲企業盡快復工。

另外，巴西衛生部長泰奇（Nelson Teich）周六宣布辭職，他僅上任不足一個月，泰奇未有公開辭職的原因。有報道指，泰奇是因與博爾索納羅在抗疫上有分歧，而決定辭職。

泰奇早前公開批評博爾索納羅，在未有與他討論的情況下，容許健身室及美容院重開。

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責任編輯：林嘉莉

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