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【台灣鬆綁】台灣三階段放寬交通觀光　最快10月開放旅客入境

環球政經 15:24 2020/05/17

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台灣的新冠肺炎疫情連續10天沒有境外輸入和本土確診個案，以及第35天零本土確診。台灣交通部早前宣布推出三階段放寬交通及觀光的防疫措施，包括由6月1日起民眾可在高鐵上飲食、8月1日起可取消強制戴口罩及社交距離限制，最快更會在10月1日起開放旅客入境。

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第一階段的放寬措施限期由5月27日至7月31日，當地的防疫旅遊踩線首發團將會於5月27日出團。公共交通方面，由6月1日起，在保持社交距離下，民眾可在高鐵內飲食，惟進食後仍須配戴口罩。端午節連續假期起，將取消長途列車不售站票，及高鐵禁售自由座車票等措施。

第二階段將擴大以上放寬措施，為期由8月1日至10月31日。旅遊方面，將提供團體旅遊、自由行旅客住宿、遊樂園入園、台灣觀光巴士、雙層巴士自由行等獎助優惠，以推動當地特色觀光活動。公共交通方面，預計將於8月1日起解除高鐵車內飲食管制，並恢復列車商品販售、取消高鐵梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，並會按疫情及指揮中心指示，取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

第三階段將逐步開放國際觀光旅遊及邊境管制，由10月1日至12月31日。按當地主要客源市場的邊境管制，及台灣直航航班的狀況，將逐步放寬各項邊境管制措施。包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪停泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

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撰文 : 鄺庭芳

郵輪 車票 疫情 自由行 高鐵 機場 台灣 新冠肺炎疫情

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