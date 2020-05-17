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Wetland Seasons Park第二期點揀好？

股樓投資 15:48 2020/05/17

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新地（00016）公布天水圍「Wetland Seasons Park第2期」首張價單，涉及140伙單位，以最高折扣率計，折實平均呎價約11,368元，與第一期開價差不多，且與區內二手屋苑相若。自開放示範單位以來，已吸引大量準買家認購。

相關文章：【開價評析】Wetland Seasons Park二期開價　三房呎價最平萬元有找

開價較其他新盤平，皆因交通相對不便。事實上，項目位於濕地公園旁，遠離天水圍市中心。若由天水圍西鐵站前往樓盤，需要轉駁輕鐵至「天秀站」，再步行數分鐘。不過，目前樓價高企，部分準買家情願先上車，日後才再打算。可惜的是，項目單位間隔、景觀不同，令不少準買家眼花瞭亂。

先簡單介紹，第二期項目由八幢住宅大樓建成，分別是第2座、第3座、第 5座、第11座、第12庭、第15座、第18座及第19座。值得留意的是，第二期項目不高，每橦樓高10層，每層有2至12伙單位。此外，第二期項目另有六座別墅 (別墅1至3、別墅5至7)，連同住宅大樓，合共提供699伙單位。

簡單來說，樓盤以北望濕地公園，遠眺深圳，以南則望樓景。若想景觀開揚，望到濕地公園，則要小心選擇。舉例說，若只看座向，12、15座、18座、19座的部分單位，理應望到濕地公園，惟上述各座前方，均有別墅阻擋，故只有較高樓層，才望到濕地公園。重要的是，要有濕地公園觀景，單位則要座向北，一般來說，向北樓「冬天凍，夏天熱」。

第18座天台擺放四支流動電話發射系統。第3座天台則擺放了公共天線系統。

若要買較高樓層，同樣要小心。據項目樓書顯示，第18座天台擺放四支流動電話發射系統，若擔心輻射，影響健康，則要小心。此外，第3座天台則擺放了公共天線系統。

若想買向南樓，雖然感覺較好，但面向濕地公園路，即天水圍區主要幹道，車來車往，易受噪音困擾，而且景觀相對較差。據項目樓書顯示，部分單位需安裝減音窗，來減低噪音影響。其中3座B6至B9室、5座B1至B8室，最受影響。

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撰文 : 柳家平

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