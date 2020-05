【美國疫情】奧巴馬：特朗普連假裝負責都不願裝

▲ 奧巴馬諷特朗普抗疫不力 「連假裝負責都不願裝」

美國疫情持續之際,前總統奧巴馬(Barack Obama)與現任總統特朗普(Donald Trump)繼續就華府抗疫方式唇槍舌劍。奧巴馬周六不點名批評特朗普政府,「連假裝負責都不願裝」(aren't even pretending to be in charge)

白宮顧問:中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」

奧巴馬周六向全國多間黑人大學發表網上畢業禮演說時,提及今次新冠肺炎疫情。奧巴馬表示:

這場疫情最重要的事,撕毀一班理應所謂負責者,應知道他們在做甚麼的帷幕。其中,有許多人甚至未有假裝自己要負責。

(More than anything this pandemic has fully, finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge)

美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」

吹哨者:1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

奧巴馬又指:

你們一直認為的所謂負責者的成年人,是知道他們在做甚麼,然而他們並沒有所有答案。其中,很多人甚至沒有問正確的問題。

(You know, all those adults that you used to think were in charge and knew what they were doing, turns out they don't have all the answers. A lot of them aren't even asking the right questions.)

醫學期刊列特朗普3宗罪 籲選信科學總統

科羅拉多州改計法 死亡人數大減1成

奧巴馬又敦促畢業生「做自己認為對的事」,指這世界要靠他們才變得美好。

在演講中,奧巴馬未有直接點名特朗普或任何現任華府官員。

今次並非奧巴馬首次批評特朗普政府。奧巴馬在早前曾批評特朗普政府抗疫是場「絕對混亂的災難」(absolute chaotic disaster)。

兒童異常炎症要小心 美疾控中心促醫生即通報

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅