【新冠肺炎】 鍾南山認武漢曾隱瞞　憂內地爆第二波疫情

中國內地的新冠肺炎確診個案有回落，但部份地區仍有有零售社區感染個案，湖北武漢市展開全市核酸檢測，東北的吉林市上周三（13日）宣布封城。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山，接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時表示，因大部份國民對新冠病毒缺乏免疫力，憂內地會再爆發第二波疫情，情況不比外國好。他又指最先爆發新冠肺炎疫情的武漢，曾在疫情初期有隱瞞。

相關文章：疑因當地排華情緒高漲 華商在仰光遇襲身亡

相關文章：【中美關係】特朗普切斷中國關係論 外交部：中美應加強抗疫合作

鍾南山表示，他今年1月18帶領國家衞健委專家組到武漢視察時，他收到很多醫生和前學生指情況比官方公布的嚴重。他亦對官方公布的確診數字，在超過10天仍只得41宗個案感到懷疑，要求當地提供真實數字。結果兩天後，武漢官方公布累計個案有198宗，3人因疫病死亡，13名醫護人員受感染。

他之後在國務院的會議上提出武漢「封城」的措施，武漢由1月23日起封城76天。他又表示，中國政府汲取17年前沙士的教訓，要求所有省市、政府部門需要報告準確的確診數字，故認為自1月23日起官方公布的數據都正確。

對於疫情在多國陸續爆發，鍾南山對美國的感染和死亡人數感到驚訝，認為其他國家錯誤認為新冠肺炎與流感相似，在疫情初期未有認真對待。他又否認美方指控，指新冠病毒是源自武漢的實驗室並意外洩漏所致。他表示，曾多次向研究所新發傳染病研究中心主任石正麗求證，對方指以現有的設備和人手，無法製造出病毒，認為有關指控十分荒謬。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機