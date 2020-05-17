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【ETF攻略】瑞幸咖琲又停牌又被剔出MSCI指數　ETF會點？

金融經濟 03:16 2020/05/17

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MSCI指數公司宣布，將中國版星巴克的瑞幸咖啡（美國上市，LUCKIN COFFEE A ADR）剔出MSCI中國指數，5月29日收市後生效。瑞幸咖啡自4月初自揭造假數後，4月7日一直遭交易所指令停牌至今，追綜MSCI中國指數ETF手上的瑞幸咖啡股份，可以怎樣沽貨？

根據MSCI資料，追綜MSCI中國指數的ETF，總數有8隻ETF，以美國的iShares MSCI China ETF（簡稱MCHI）規模最大，截至5月14日，規模達53.82億美元，相當於417.1億港元。在港上市亦有兩隻MSCI中國指數ETF，分別是2801（安碩中國ETF）及3040（GX MSCI中國），規模共48.7億元，遠不及美國上市規模，反映香港愈近中國在岸市場，愈多投資中國的機會，可以直接買A股、買中國公司來港上市的H股，紅籌或民企等，反而持有中資股ETF則較少。

瑞幸咖啡市值曾高達386億

瑞幸咖啡自2019年5月17日上市，在今年1月17日，股價高見51.38美元，以發行9688.6萬份DR股份計，市值最高達49.8億美元，相當於386億港元，若以港股市值排名計，可以排第180位。不過，4月2日自揭造假數後，股價低見4.27美元，市值僅4.14億美元，約32億港元，在港股市值排名第700位。市值急挫後，被剔出MSCI中國指數亦不是奇事了。

瑞幸咖啡於MSCI中國指數的權重佔比，僅0.15%，指數首三位分別是阿里巴巴（美國上市）、騰訊 （00700） 及建行 （00939） ，權重佔比分別達17.3%、13.5%及3.7%，正好反映瑞幸咖啡的佔比極輕。

MCHI原持有瑞幸市值4400萬

不過，市值最大的MCHI（美國上市的MSCI中國指數ETF），仍「執齊」指數內600隻成份股，當然是會持有瑞幸咖啡，為數達21.67萬股，佔瑞幸發行股數的0.2%，以急瀉前股價26.2美元計，總值567.8萬美元（約4400萬港元）；以停牌前4.39美元計，仍值95.1萬美元（約737萬港元），價錢足夠買將軍澳新都城一個單位，不過，瑞幸咖啡仍然停牌，復牌遙遙無期﹐5月底股份初剔出指數，ETF可以怎樣做？

ETF有兩做法，若場外有交易，可能以一個價錢在場外交易，或是一直無了期持有，以MCHI計，持倉組合內便仍然持有已退市的輝山乳業。輝山乳業同樣遭到沽空機構渾水狙擊，質疑造假數，以及資金鏈斷裂，股份於2017年3月24日急挫9成後停牌，2019年底正式退市。

MCHI仍持有退市輝山股份 總值13.6元

據ishares公司網站數據，MCHI仍持有136.7萬股輝山股份，大跌前值382.76萬元，大跌後值57.4萬元，不過，股份退市，股價歸零，在MCHI的報表中，仍申報股份總值1.76美元（約13.6港元），成為了處理瑞幸咖啡的借鏡方法。

值得留意的是，ETF是穩陣的投資策略，可分散風險，瑞幸咖啡的持倉，在ETF的組合中只是微不足道。

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編輯：譚志偉

GXMSCI中國（03040） 安碩中國ETF（02801） 香港股票 A股 H股 ADR ETF 中國指數 MSCI中國指數 停牌

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