【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom

▲ 聖保羅路德教堂、學習班管理員和八名學員日前對Zoom發起集體訴訟，表示在聖經班中途遭黑客入侵，要求Zoom就違反使用合同及侵犯私隱權賠償損失。

Zoom在新冠肺炎疫情下成為熱門視像平台，但同時Zoom的保安漏洞醜聞卻愈爆愈多。早前美國三藩市聖保羅路德教堂（Saint Paulus Lutheran Church）就使用Zoom舉行了遠距聖經學習班，怎料在課程中遭黑客入侵，播放兒童色情不雅片段。民眾隨即發起集體訴訟，要求Zoom就違反使用合同及侵犯私隱權賠償損失。

>>>【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom

>>>【Zoom安全疑雲】90日修補計畫最新進展！Zoom收購網絡安全公司

據外媒CNN報道指，聖保羅路德教堂、學習班管理員和八名學員日前對Zoom發起集體訴訟，表示在聖經班中途遭黑客入侵，Zoom程式及電腦任何按鈕都無法使用，隨即播放著涉及成人情節的不雅片段。

訴訟文件指，Zoom承認過去已知道該名黑客存在，並已多次舉報，但卻未有修復安全漏洞。

原告之一的學習班管理員Heddi Cundle則表示，是次案件凸顯了Zoom把利潤和營收放在用戶安全及數據保護之上，並希望今後不會有更多人成為此類事件的受害者。因此教堂以違反加州消費者保護法和侵犯私隱等罪嫌向Zoom索賠。

其後Zoom發言人透過電郵發表聲明，指已採取行動阻止肇事黑客進入Zoom平台，並向有關當局報告肇事者及其行為。他亦指，公司在不斷地增強軟件安全性，如更新會議密碼設置和加密標準，希望會議或課程主辦者可利用最新的安全措施並遵循最佳做法，避免將房間號碼和密碼分享出去，減低被黑客入侵機會。

>>>【Zoom安全疑雲】Zoom不了？一文看清Zoom數據安全政策有何更新

責任編輯：曾曉汶