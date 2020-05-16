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【科技抗疫】Fitbit擬研發呼吸機　助治療新冠肺炎患者

科技 16:32 2020/05/16

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運動智能手錶廠商Fitbit近日就計劃，開始致力於研發呼吸機相關工作，來滿足美國和世界各地對呼吸機的需求。

新冠肺炎病毒大流行，全球確診人數已多達46萬，雖然部分國家確診人數正逐步下降，但防疫工作依然不容忽視。運動智能手錶廠商Fitbit近日就計劃，開始致力於研發呼吸機相關工作，來滿足美國和世界各地對呼吸機的需求。

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Fitbit行政總裁James Park透露，該企在未來數天將使用「緊急使用授權」（Emergency Use Authorization）規定，向美國食品和藥物管理局（FDA）提交技術計劃，生產作緊急使用的呼吸機，並以較低的價格出售。

Fitbit行政總裁James Park（右一）透露，該企在未來數天將使用「緊急使用授權」（Emergency Use Authorization）規定，向美國食品和藥物管理局（FDA）提交技術計劃。

James Park指，雖然美國目前已解決呼吸機嚴重短缺的困境，但一旦美國重啟經濟後，感染病例有機會會再次激增，呼吸機的需求亦會隨即回升。因此現時將以備不時之需，利用原有製作智能手錶的基礎設施及能力，研發並生產呼吸機。

他強調，生產呼吸機只是臨時的短期業務，暫不計劃將此作為一項永久性業務。據James Park指，Fitbit團隊日前已向波士頓的麻省總醫院（Massachusetts General）和俄勒岡健康與科學大學（OHSU）等機構的醫生進行諮詢。計劃一旦獲批，Fitbit將與台灣一間現有供應商合作生產呼吸機。

>>>【科技抗疫】美國FDA批新冠病毒檢測工具　15分鐘有結果

責任編輯：曾曉汶

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