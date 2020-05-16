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【中資買百貨】先施賣盤給中資　你又認識先施幾多？

金融經濟 18:30 2020/05/16

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先施目前只有在旺角、中環、深水埗、油塘及荃灣經營5間零售店。

本港逾百年歷史的老牌百貨公司先施 （00244） 宣布獲內房股偉祿集團  （01196）  以每股0.3806元提出全購，涉資約5億元，意味公司將由港資變為中資。先施為華資百貨業的鼻祖，於20世紀時，曾與永安公司以及已在港結束營業的大新公司及中華百貨被合稱為「 四大公司」。

曾為四大百貨公司之首

先施於1900年由華僑馬應彪創立，主營零售業務，當時馬應彪開創先河，為先施百貨引入西式營商理念，以「不二價」（意指定價劃一，一反中國人隨貨議價的傳統）及美女售貨員作招徠，甫開張即大獲好評，財源滾滾而來。其後，馬應彪將業務版圖擴至廣州及上海，於1930至40年代，在上海更譽為四大百貨公司之首。1917年起先施在港交所 （00388） 前身香港證券交易所上市。而除了零售業務，先施亦有經營保險業務。

隨潮流轉變，加上零售市道競爭日益激烈，先施的經營每況愈下，除退出內地市場外，香港的分店網絡亦大幅減少，去年7月先施結束銅鑼灣店，目前只有在旺角、中環、深水埗、油塘及荃灣經營5間零售店。

先施2014財年起連年錄得虧損

踏入2000年代，先施多年錄得虧損，早前先施亦發盈警指，估計截至今年2月底止年度虧損增加，意味公司連續第7年虧損，2018/19財年公司蝕1.3億元。

事實上，先施現任主席兼行政總裁馬景煊於1990年加入公司後，先後多次為公司進行革新，積極轉型，例如引入韓國服飾，吸引年輕客人。2013年曾豪花逾億元，同時開設3間新店。不過，似乎馬景煊該等革新無助改變公司經營環境。

值得一提是，先施前主席馬景華，為公司70、80年代的代表人物，並與其妻「時裝女王」馬郭志清（JoyceMa）於1970年創立時裝服飾商Joyce Boutique（前上市編號：00647），惟及後被會德豐 （00020） 收購，現由大股東吳光正女兒吳宗恩打理、於今年4月Joyce Boutique撤回上市地位。馬景華於2014年辭世，先施正式由堂弟馬景煊掌舵。

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香港股票 JOYCE BOUTIQUE（00647） 先施（00244）

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