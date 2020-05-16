【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用

▲ 日本遊戲廠商任天堂（Nintendo）也跟著潮流，提供旗下14款知名遊戲的免費桌布，其中包括近日廣受大眾歡迎的《集合啦！動物森友會》以及Super Mario Odyssey超級瑪利歐奧德賽等。

不少視像會議軟件如Zoom，推出虛擬背景功能，允許用家在Zoom會議期間將圖片設置為背景，保障自身私隱。繼動畫公司彼思（Pixar），近日日本遊戲廠商任天堂（Nintendo）也跟著潮流，提供旗下14款知名遊戲的免費桌布，其中包括近日廣受大眾歡迎的《集合啦！動物森友會》以及Super Mario Odyssey超級瑪利歐奧德賽等。

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是次任天堂共推出56款免費虛擬背景，14款遊戲每款分別推出4張不同桌布，包括：

Star Fox 星際火狐

Mario Kart 8 Deluxe 瑪利歐賽車8 豪華版

Super Mario Maker 2 超級瑪利歐創作家 2

Luigi's Mansion 3 路易吉洋樓 3

Super Mario Odyssey 超級瑪利歐奧德賽

Animal Crossing: New Horizons 集合啦！動物森友會

薩爾達傳說 曠野之息

Splatoon2 漆彈大作戰 2

星之卡比新星同盟

Fire Emblem 風花雪月

異度神劍

ARMS 神臂鬥士

任天堂明星大亂鬥特別版

Pokémon系列

現時用家可到任天堂官方Twitter下載圖片。任天堂亦提醒用家，這系列的免費圖片，不能自行修改並進行商業用途，或是於其他地方重新發佈，僅限用戶可設置成自己的電腦桌布。

除了任天堂外，動畫公司彼思（Pixar）日前就於Facebook，提供多張創意Zoom背景圖予用家下載，包括反斗車王、海底奇兵、玩轉腦朋友等。

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責任編輯：曾曉汶