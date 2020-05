【美國疫情】民主共和拗手瓜 3萬億美元紓困方案或胎死腹中

▲ 美國民主黨日前額外提出3萬億美元(約23.4萬億港元)紓困方案,周五(15日)晚上於眾議院獲得通過,可望成為美國史上最大規模的紓困方案,但料無法在共和黨主導的參議院通過,方案可能胎死腹中。

美國受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情衝擊,經濟、民生均受重創。美國民主黨日前額外提出3萬億美元(約23.4萬億港元)紓困方案,周五(15日)晚上於眾議院獲得通過,可望成為美國史上最大規模的紓困方案,但料無法在共和黨主導的參議院通過,方案可能胎死腹中。

周五(15日)晚上,美國眾議院以208票贊成對199票反對,以不到10票之差,通過3萬億美元(約23.4萬億港元)的新冠肺炎紓困方案,將有機會成為美國史上最大規模的紓困方案。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)公佈的紓困方案,包括向州和市政府撥款1萬億美元,並向每戶發放最多6,000美元,亦會支援新冠肺炎病毒測試。

據美國有線新聞網絡(CNN)報道,目前法案未得到兩黨的廣泛支持,因認為方案不足以助美國人擺脫疫情全球大流行的影響,在眾議院的投票中,共和黨和部分民主黨溫和派都投反對票。有共和黨人更明言,「方案在送上參議院審理時已死(it is dead on arrival in the GOP-controlled Senate)」,料方案無法在共和黨主導的參議院獲得通過。

記者:葉芷樺

