  • 30°C
香港時間 : 2020516日 (六) 15:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】民主共和拗手瓜 3萬億美元紓困方案或胎死腹中

環球社會熱點 14:50 2020/05/16

分享：

美國民主黨日前額外提出3萬億美元（約23.4萬億港元）紓困方案，周五（15日）晚上於眾議院獲得通過，可望成為美國史上最大規模的紓困方案，但料無法在共和黨主導的參議院通過，方案可能胎死腹中。

美國受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情衝擊，經濟、民生均受重創。美國民主黨日前額外提出3萬億美元（約23.4萬億港元）紓困方案，周五（15日）晚上於眾議院獲得通過，可望成為美國史上最大規模的紓困方案，但料無法在共和黨主導的參議院通過，方案可能胎死腹中。

【美國疫情】疫苗工程堪比研發原子彈 特朗普：有冇疫苗都復工

【美國疫情】兒童異常炎症要小心 疾控中心促醫生即通報

周五（15日）晚上，美國眾議院以208票贊成對199票反對，以不到10票之差，通過3萬億美元（約23.4萬億港元）的新冠肺炎紓困方案，將有機會成為美國史上最大規模的紓困方案。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）公佈的紓困方案，包括向州和市政府撥款1萬億美元，並向每戶發放最多6,000美元，亦會支援新冠肺炎病毒測試。

【美國疫情】醫學期刊列特朗普3宗罪 籲選信科學總統

【美國疫情】吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，目前法案未得到兩黨的廣泛支持，因認為方案不足以助美國人擺脫疫情全球大流行的影響，在眾議院的投票中，共和黨和部分民主黨溫和派都投反對票。有共和黨人更明言，「方案在送上參議院審理時已死（it is dead on arrival in the GOP-controlled Senate）」，料方案無法在共和黨主導的參議院獲得通過。

【美國疫情】第2輪派錢成事在望 據報白宮很大機會支持

【美國疫情】吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【歐洲疫情】斯洛文尼亞宣布疫情結束 首個歐洲國家入境免隔離
今日
【歐洲疫情】斯洛文尼亞宣布疫情結束 首個歐洲國家入境免隔離
【德國疫情】今起放寬旅遊禁令 對神根國家重開邊境
今日
【德國疫情】今起放寬旅遊禁令 對神根國家重開邊境
哈利簡尼感謝前線醫護 借贊助「半母會」球衣致敬
今日
哈利簡尼感謝前線醫護 借贊助「半母會」球衣致敬
南韓夜店群組153人確診 入娛樂場所或要掃二維碼
2020/05/15
南韓夜店群組153人確診 入娛樂場所或要掃二維碼
德國咖啡店靠一招令顧客保持距離 好玩又好笑
今日
德國咖啡店靠一招令顧客保持距離 好玩又好笑
傳染病 疫情 經濟 佩洛西 民主黨 美國 美國眾議院 美國共和黨 美國民主黨 肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間15:00）

下一篇文章

【歐洲疫情】斯洛文尼亞宣布疫情結束 首個歐洲國家入境免隔離

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
【中美5G角力】日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失
【中美5G角力】日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間15:00）
特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針
特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資