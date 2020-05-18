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【騰訊股價】未成年人玩《王者榮耀》有時長及課金限制　騰訊股價低開高走

金融經濟 09:46 2020/05/18

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騰訊《王者榮耀》周五（15日）推出新規，未成年用戶於法定節假日每日限玩3小時，其他時間每日限玩1.5小時。

騰訊 （00700） 旗下大熱遊戲《王者榮耀》於周五（15日）推出新的使用規則，設遊戲時間制度及「課金」上限，包括未成年人士平日每天只可「打機」1.5小時，同時每月最多「課金」400元人民幣。騰訊今日低開，曾見低位418.2元後，股價回升0.62%，最新報價423.8元，成交達11.55億元。

《王者榮耀》於官網發公告指，將陸續接入未成年人防沉迷新規，規則包括未成年用戶每天晚上10時起至翌日上午8時禁玩該遊戲，法定節假日每日限玩3小時，其他時間每日限玩1.5小時。

同時，未滿8歲的用戶無法「課金」；未滿16歲的用戶單次充值上限為50元人民幣，每月「課金」上限200元人民幣；16歲以上的未成年用戶單次充值上限為100元人民幣，每月「課金」上限400元人民幣。

另外，公告又指，在iOS遊客體驗模式下，同一台硬件設備15天內累計遊戲時長不超過1小時，且無法「課金」。

國家新聞出版署於去年11月發布《關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，指出遊戲產業防沉迷標準。及後，騰訊旗下多款遊戲實施網路遊戲賬號實名制度、控制未成年人遊戲時段時長及消費金額。

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