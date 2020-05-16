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【中小企教室】免費做推廣　教你輕鬆使用IG「支持中小企」新功能

科技 14:30 2020/05/16

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Instagram近日在其限時動態（IG Story）中，推出全新「支持中小企業」功能，為小店免費宣傳，提升品牌知名度。

社交平台Instagram全球用戶數已超過10億，對於中小企來說，絕對是吸引消費者購物的的絕佳平台，而Instagram官方早就藉此啟用收費廣告服務。不過Instagram近日為了協助中小企，在其限時動態（IG Story）中，推出全新「支持中小企業」功能，鼓勵用戶透過此渠道，向自己的追蹤者推薦自己喜愛的品牌，為小店免費宣傳，提升品牌知名度。

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Instagram近日在IG Story中，加入了支持中小企業的貼圖功能用家只要追蹤你想推薦的中小企帳號，並拍攝相關照片，在動態中加入貼圖，並「@該中小企」即可。當用家的追蹤者瀏覽到該動態時，就可按下品牌名字，瀏覽相關資訊，以及直接進入品牌的Instagram。

用家可在IG Story中的貼圖功能中，尋找「支持中小企業（Support Small Business）」貼圖。（IG截圖）

在動態中加入貼圖，並「@該中小企」即可。（IG截圖）

用家亦可自行設計，並把該小店的貼圖放在圖中任何位置。（IG截圖）

當用家的追蹤者瀏覽到該動態時，就可按下品牌名字，瀏覽相關資訊，以及直接進入品牌Instagram。（IG截圖）

值得一提的是，當用家發布動態後，該動態會顯示在Instagram官方帳戶的「支持中小企」限時動態中及白色波波裡，讓用家的追蹤者搶先瀏覽到該推廣，毋需支付任何廣告金額就做到宣傳效果。

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責任編輯：曾曉汶

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