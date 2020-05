【美國疫情】疫苗工程堪比研發原子彈 特朗普：有冇疫苗都復工

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情重創美國經濟,美國4月份失業率急升至14.7%,為70年以來最高,各地解封復工情緒高漲,多地已爆發示威抗議。惟專家指,未有疫苗之前疫情防控都要謹慎。美國總統特朗普為年底總統大選競逐連任,大打經濟牌的他也急於復工,振興經濟,揚言:疫苗面世與否,都會解封復工。

在周五(15日)白宮記者會上,美國總統特朗普(Donald Trump)宣布採取一項有關新型肺炎疫苗的特別行動計劃,稱之為「作戰神速」( "Operation Warp Speed"),是自二戰時研製造首個原子彈的大型軍事工程「曼哈頓計劃 」(Manhattan Project)以來,最大規模的行動計劃。

計劃將集結全美國最好的工業、創科、政府資源,以及美軍的精確,目標不單止是研發疫苗,亦會繼續針對疫情,加速發展診斷及治療方法。他表示,這項行動計劃「大型」、「迅速」,目的是盡快完成研發、製造及分發一種經認證的疫苗,趕在今年底面世,又言將很快出現美好的結果。

一般疫苗開發,最少需時18個月,有專家質疑,年底未必有疫苗面世。急於復工、為年底總統大選作準備的特朗普則揚言:

「無論疫苗面世與否,都會解封復工!」("Vaccine or no vaccine, we're back. And we're starting the process.")