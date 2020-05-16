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【美國疫情】疫苗工程堪比研發原子彈 特朗普：有冇疫苗都復工

環球社會熱點 12:59 2020/05/16

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美國總統特朗普為年底總統大選競逐連任，大打經濟牌的他也急於復工，振興經濟，揚言：無論疫苗面世與否，都會解封復工。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重創美國經濟，美國4月份失業率急升至14.7%，為70年以來最高，各地解封復工情緒高漲，多地已爆發示威抗議。惟專家指，未有疫苗之前疫情防控都要謹慎。美國總統特朗普為年底總統大選競逐連任，大打經濟牌的他也急於復工，振興經濟，揚言：疫苗面世與否，都會解封復工。

「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口

【美國大選2020】兩大候選人抗疫鬥法 拜登未選先輸？

在周五（15日）白宮記者會上，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布採取一項有關新型肺炎疫苗的特別行動計劃，稱之為「作戰神速」（ "Operation Warp Speed"），是自二戰時研製造首個原子彈的大型軍事工程「曼哈頓計劃 」（Manhattan Project）以來，最大規模的行動計劃。

計劃將集結全美國最好的工業、創科、政府資源，以及美軍的精確，目標不單止是研發疫苗，亦會繼續針對疫情，加速發展診斷及治療方法。他表示，這項行動計劃「大型」、「迅速」，目的是盡快完成研發、製造及分發一種經認證的疫苗，趕在今年底面世，又言將很快出現美好的結果。

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」

【美國疫情】醫學期刊列特朗普3宗罪 籲選信科學總統

一般疫苗開發，最少需時18個月，有專家質疑，年底未必有疫苗面世。急於復工、為年底總統大選作準備的特朗普則揚言：

「無論疫苗面世與否，都會解封復工！」（"Vaccine or no vaccine, we're back. And we're starting the process."）

【美國疫情】兒童異常炎症要小心 疾控中心促醫生即通報

【美國疫情】福西：過早解封疫情反彈 特朗普不接受

記者：葉芷樺

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