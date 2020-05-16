【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽

▲ 香港生產力促進局今（16日）在《資助基金網絡互動推廣周》研討會上，公布遙距營商計劃（D-Biz）審批準則。

創新及科技局早前宣布，在政府第二輪防疫抗疫基金下，將推出5億元為期6個月的「遙距營商計劃」（D-Biz），並將在週一（18日）正式接受申請。支援中小企利用創新與科技，在疫情期間開拓遙距業務。而香港生產力促進局今（16日）亦在《資助基金網絡互動推廣周》研討會上，公布審批準則。

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香港生產力促進局總經理陳仲文提到，申請計劃資助的企業，必須為：

根據《商業登記條例》在香港登記的非上市公司、法定機構或接受公帑資助的非政府機構

於2020年1月1日前已營運

必須在本港有實質業務運作，而該業務須與申請項目相關。（「空殼公司」不會被視為在香港有實質業務運作。）

而每間企業只能提交一份申請，相關企業即為不同法人，但由相同人士分別持有30%或以上擁有權的企業，會被視為同一企業。而申請者提交申請時，須在申請書表明是否有任何相關機構曾申請或曾獲計劃資助。

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提交申請後，將先由計劃的秘書處查核資格及作初步評核，再提交「遙距營商計劃評審委員會」考慮。遙距營商計劃項目的評審準則包括：

建議項目與申請者的業務是否相關，項目應協助企業在疫情期間繼續開展業務。

預算是否合理，委員會或秘書處會參照其所知悉的有關技術的市場價格作出評估，各個開支項目須為必要及與推行項目有直接關係。

推行細節是否合理，考慮因素可包括有否訂定具體的項目成果。此外，因應該項科技的複雜程度及項目期限等因素，推行細節應切實可行。

服務供應商的能力，將考慮服務供應商的技術能力。每一個服務供應商將按遙距營商計劃《資訊科技服務供應商指南》下有關資訊科技方案範圍的技術能力與經驗予以考慮。以及

委員會、政府及秘書處所知悉有關服務供應商的不良記錄（如有）。

如項目原則上獲支持，資助金額可能會因應評審委員會通過審批的項目費用有所調整。

而政府及秘書處有權拒絕企業的申請，理由包括但不限於：

接獲就申請者清盤而提出的呈請、或展開訴訟、或獲頒法令或通過決議；或

申請書載有虛假、不準確或不完整的聲明或陳述，或申請者明知或罔顧後果地作出承諾或建議；或

申請者沒有充分履行與任何其他本地公共資助計劃簽訂的資助協議(不論該協議是否與遙距營商計劃有關)的責任。

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責任編輯：曾曉汶