【遙距營商計劃】中小企如何合乎資格？D-Biz評審準則一覽

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創新及科技局早前宣布，在政府第二輪防疫抗疫基金下，將推出5億元為期6個月的「遙距營商計劃」（D-Biz），並將在週一（18日）正式接受申請。支援中小企利用創新與科技，在疫情期間開拓遙距業務。而香港生產力促進局今（16日）亦在《資助基金網絡互動推廣周》研討會上，公布審批準則。
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香港生產力促進局總經理陳仲文提到，申請計劃資助的企業，必須為：
而每間企業只能提交一份申請，相關企業即為不同法人，但由相同人士分別持有30%或以上擁有權的企業，會被視為同一企業。而申請者提交申請時，須在申請書表明是否有任何相關機構曾申請或曾獲計劃資助。
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提交申請後，將先由計劃的秘書處查核資格及作初步評核，再提交「遙距營商計劃評審委員會」考慮。遙距營商計劃項目的評審準則包括：
如項目原則上獲支持，資助金額可能會因應評審委員會通過審批的項目費用有所調整。
而政府及秘書處有權拒絕企業的申請，理由包括但不限於：
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責任編輯：曾曉汶