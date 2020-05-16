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【疫市營商】疫情爆發展覽停頓　港企臨急應變攻線上拓商機

科技 15:15 2020/05/16

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EventXtra聯合創辦人陸啟哲（左）透露，在2月底意識到展覽出現「取消潮」，便立刻作出應變措施，與團隊構思並研發線上博覽會方案。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球多個活動及大型展覽復辦無期，令廠商叫苦連天。有本港科技初創看準時機，疫情爆發初期就開始計劃新方案，助廠商將活動改攻綫上，推出虛擬活動大會方案，在逆市尋找商機。

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本港初創EventXtra在2012年成立，開發一套針對活動主辦人和參加者的活動管理軟件平台，並在2014年正式推出。EventXtra聯合創辦人陸啟哲表示，該平台主要協助主辦方處理活動籌辦工作，包括參加者報名、款項支付、分析當日的參展人流和其他數據等。

他表示，當時市場未有類似的平台，加上EventXtra是數碼港的培育公司，透過轉介獲得不少商戶機構採用軟件，現時已累積超過3,500間客戶，包括科技園、投資推廣署、香港貿發局等，發展相較順利，到2018年已達收支平衡，近日他更成功登上福布斯亞洲年輕領袖榜。

首季銷售額　較去年同期減半

但隨着疫情肆虐，所有展覽及活動都停頓，作為活動管理軟件平台，營運同樣受到影響。他透露，由2月底疫情爆發開始，超過9成客戶的實體活動都需取消及延期，而EventXtra的首季銷售額亦比去年同期下跌50%。陸坦言，通常新年後的活動接踵而來，但今年恍如進入超級寒冬期，除了取消活動外，客戶亦不敢鹵莽計劃未來活動。

不過陸啟哲強調：「有危才有機」，不會輕易被疫情打敗。反而借助疫情推動科技發展的力量，採取應變措施。當意識到展覽出現「取消潮」，便立刻與團隊構思並研發新方案，協助客戶將原有的實體活動，改到網上舉行。

EventXtra的虛擬博覽會方案不僅採用視像會議或現場即時轉播形式，更可加入廣告版位，邀請贊助商投放廣告。（受訪者提供圖片）

他解釋，該方案不僅用視像會議或現場即時轉播形式，更可加入廣告版位、進入研討會房間、參展商攤位等，助活動主辦方在網上舉行一個恍如真實情況的展覽會。

參展商可自行設計攤位外觀及選擇位置，擺放橫額及相關資訊。（受訪者提供圖片）

據資料顯示，EventXtra的虛擬活動方案在3月底已推出Beta供客戶試用，截至4月21日，客戶查詢數目比上月同期上升3倍。陸啟哲透露，該方案在近日已正式對外開放，並將會在6月初利用該方案舉辦首個本地綫上博覽會。他預計，在方案推出後，今年第二季的銷售額將會有所上升，並有望彌補首季帶來的損失。

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記者：曾曉汶

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