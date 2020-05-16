【疫情焦點】特成立工作組推動疫苗研發  冀年底前面世

美國總統特朗普宣布成立「變速工作組」（Operation Warp Speed）

，希望努力推動新冠肺炎疫苗可以在今年底前面世。

特朗普說，很快會有一些很好的結果，希望疫苗今年底前可以面世 ； 較白宮抗疫小組成員福西等衞生專家所評估、預期疫苗需要12至18個月才可面世，花費的時間更少。

特朗普宣布任命藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）前高層Moncef Slaoui與Gustave Perna將軍，擔任變速工作組主管，推動疫苗研發及分銷工作。

疫情在美國有緩和趨勢。根據約翰霍普金斯大學數據，28個州的單日新增確診數字，正在下跌，包括幾個早前解除「居家令」的州分，例如佐治亞、南卡羅來納、科羅拉多州等。

另一方面，世界衛生組織說，正研究新冠病毒與一種炎症綜合症之間是否有聯繫，這種綜合症在歐美主要影響兒童。

世衛總幹事譚德塞說，有報告作出初步假設，兩者可能有關聯，呼籲全球醫生，對這種綜合症加深了解。

今年4月，英國8名病童出現一種罕見但危險的醫學反應，其中一人死亡，國民保健服務要求旗下醫生特別留意。當時有醫生形容是一種「新現象」，病情與一種主要影響5歲以下兒童的炎症綜合症相似，病徵包括皮膚出疹、頸部腫脹及嘴唇乾裂。

