【美股收市】內外兩利淡漸消化 道指倒升60點

中美角力有進一步升級迹象，有指美國特朗普政府將全力阻止晶片企業向華為供貨，加上美國4月零售創史上最大跌幅 ，美股周五早段受壓，道指一度跌逾270點 ; 惟消費信心指數仍勝預期，投資者逐漸消化內外兩利淡因素，美股反覆轉穩，三大指數尾段回升。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美貿易協議仍在執行，兩國仍有展開貿易 ; 又提出正探討將把生產線搬回美國的公司，可獲削減一半企業稅。有關言論也紓緩了市場的緊張氣氛。

道指收報23685點，升60點；標指收報2863點，升11點；納指收報9014點，升70點。三大指數都溫和回升，不過本周累計仍然下跌，道指與標指都下滑超過2%。

迪士尼股價抽高2.88%，為表現最強的道指成分股；惟受美國加強對華為的出口禁令消息拖累，晶片股全綫下跌，英特爾收挫1.35%；AMD下挫0.57%；高通急挫5.13%。

美國經濟因新冠肺炎疫情受挫，4月零售銷售按月大跌16.4%，差過市場預期的12%，再創1992年有紀錄以來最大的按月跌幅；但5月密歇根大學消費情緒指數意外地由前一個月的8年低位71.8點，回升至73.7點，反映政府紓困措施，以及商家提供減價促銷的幫助，部分抵銷了投資者悲觀情緒。

多國陸續解除封城措施，產油國減產協議奏效，市場對供求失衡的憂慮降溫，紐約油價升至兩個月新高，收市升6.8%，報29.43美元，是3月13日以來最高；按周漲近兩成。

中美關係趨緊張，市場避險情緒升溫，金價創一個月新高。紐約6月期金升10.9%，報1756.30美元。