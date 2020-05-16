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【美股午市】消費信心勝預期 道指喘穩納指倒升

環球經濟金融 01:54 2020/05/16

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美國零售銷售和工業生產數據失色，加上有指特朗普政府將全力阻止晶片企業向華為供貨，晶片股首當其衝，美股反覆受壓 ; 惟消費信心指數勝預期，道指午市跌幅收窄，納指收復失地。
美股開市滑落，道指跌逾200點，截至本港1時52分，道指報23605點，跌21點；標普500指數報2850點，跌1點；納指報8944點，倒升1點。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，為吸引企業將海外業務遷回美國本土，提議向這些企業提供利得稅減半優惠，由21%削至10.5%，優惠為期數年。他又稱，中美貿易協議仍在執行，兩國仍有展開貿易。又提出正探討將把生產線搬回美國的公司，削減一半企業稅。
疫情衝擊持續，美國4月零售創史上最大跌幅。庫德洛表示，新一輪經濟刺激計劃可能在幾周後開始討論。

民主黨控制的美國國會眾議院周五稍後，將就新一輪3萬億美元的抗疫刺激議案進行辯論及表決。議案當中包括5000億美元援助州政府、再度向國民及家庭成員派發現金，以及向醫療工作者及防疫前線人員提供資助。

華為雖然被列入限制美國供應商與其做生意的黑名單，但美國商務部將把允許與華為進行特定有限交易的臨時通用許可證再延長90天，允許進行特定交易。消息紓緩了市場的緊張氣氛。

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