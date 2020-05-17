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【企業管治】花旗構建職場性別多元　員工自發組成小組支援在職準媽媽

金融經濟 11:00 2020/05/17

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花旗香港及澳門區行長伍燕儀致力推動性別平等。

環境、社會、管治（ESG）概念近年盛行，性別多元更是其中一個要素。香港銀行亦積極推動內部的性別多元共融，花旗香港就推出多項女性友善措施，減低在職女性所面對的壓力之餘，同時減低女性人才的流失。

作為花旗集團百多年來，首位香港區華人女行長的伍燕儀（Angel），在公在私均致力推動性別平等。職場上，多管齊下支援在職女性；公餘時間亦聯同另外15位女性行政總裁組成「香港金融服務界女性總裁小組（WCE）」。

花旗香港目前整體的女性員工比例達54%。若以特定職級劃分，新晉員工及助理副總裁級或以上的女性佔比分別達到52%及53%，但至董事總經理級比例就驟降至33%。

女性高層流失率較高　伍燕儀：料與婚後壓力有關

為降低女性婚後面對的潛在壓力，花旗內部推出多項措施，包括：增加有薪產假日數下限、設立針對準媽媽的夥伴計劃（Maternity Matters）、僱員自發組成的家庭小組（Families Matter）、成立花旗集團舊生會（Alumni network），旨在協助懷孕及在職女性，亦有助重新招攬有意往返職場的女性人才。

伍燕儀表明，性別平等只是多元的其中一個範疇，下一步可以是推動世代、國籍多元。她相信推動多元發展最終可以惠及公司，「為客戶解決問題時提供多方面思維」，帶動企業業務增長。

【更詳細專訪內容：港花旗女行長：冀藉教育 啟發女生投金融

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