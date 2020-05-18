奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 環球社會熱點 08:08 2020/05/18 分享： 本欄上周留下一個疑問，當電視轉播這個重要持份者全力支持下，足球、籃球、網球等每年舉行的聯業體育賽事，即使閉門作賽，對營運者、球員、球迷及傳媒，仍是利多於弊，但4年一度的奧運會又可不可以呢？ ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 2020/05/17 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/17 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/17 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 2020/05/17 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享） 2020/05/17 【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享） 體育賽事 奧運會 東京 電視台 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入