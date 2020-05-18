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奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享）

環球社會熱點 08:08 2020/05/18

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本欄上周留下一個疑問，當電視轉播這個重要持份者全力支持下，足球、籃球、網球等每年舉行的聯業體育賽事，即使閉門作賽，對營運者、球員、球迷及傳媒，仍是利多於弊，但4年一度的奧運會又可不可以呢？

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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