奧運會只此一個 單靠轉播行不通

當電視轉播這個重要持份者全力支持下，足球、籃球、網球等每年舉行的聯業體育賽事，即使閉門作賽，對營運者、球員、球迷及傳媒，仍是利多於弊，但4年一度的奧運會又可不可以呢？

一旦取消，潛在損失達3千億

大國角力場，爭逐獎牌榜排名

閉門違原意，失宣傳國家價值

全球體育賽事早已全面職業化，2018年，整體產業價值估計高達4,710億美元（約3.67萬億港元），較2011年大幅增加45%，而相關收入可歸納為3大項目︰依次為轉播費、商業贊助及入場門票。

轉播費高低，則有兩大考慮︰觀眾數目、製作成本。夏季奧運涉及多個項目及場地，製作成本一定高過其他賽事，但作為全球最受歡迎的體壇盛事，轉播費近年一樣水漲船高。

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英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享）

2016年里約熱內盧奧運，全球電視台合共花費40億美元（約312億港元）買下轉播權，較2012年倫敦奧運的26億美元（約203億港元）增加一半，更令轉播費佔奧運整體收入的比率高於50%。

電視台的確是里約奧運的大贏家，全球收看人數多達36億，多家電視台也指當年的廣告收入顯著上升。結果，2020年東京奧運的轉播費自然進一步增加，再增50%至60億美元（約468億港元）。

東京奧運仍可能取消 奧組委：明年疫情未完就無辦法

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可惜，東京奧運因新冠肺炎疫情而無法如期舉行，須推遲1年至2021年夏天。惟東京奧組委主席森喜朗日前表示，若疫情明年仍未受控，東京奧運將無法再次推遲，只能成為另一次被取消的奧運會。

關西大學名譽教授宮本勝浩評估，東京奧運延遲1年，損失約為6408億日圓（約464億港元）；但若果取消，連同損失的經濟效益，將會高達4.5萬億日圓（約3,257億港元）。

不過，有研究體育市場的專家指，東京奧運若閉門作賽，至少可保住30億至40億美元（約234至312億港元）轉播費，以及近百億美元的商業贊助。

那麼，何以閉門作賽並不在國際奧委會及東京方面的考慮之列呢？

首先，奧運會是一個與別不同的體育舞台，絕大部分運動員苦等4年參賽，並非為了自己或團隊般簡單，而是背負住國家榮譽，堪稱大國角力的政治舞台。

一個國家於奧運會的獎牌數目，特別是氣候及地域限制較少的夏季奧運，也是國力比較的重要指標。過去半世紀，獎牌榜前列基本上只得美國、中國、俄羅斯、日本、德國、英國等大國的名字。

其次，消息人士指，國際奧委會今年初已斷言拒絕閉門作賽，最重要原因是這將徹底違背舉辦奧運會的原意，即全球熱愛體育的人士齊集一起，舉行重大的體育慶典。

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最後，主辦奧運近年已成相關國家或城市，一方面向世界展示自己國力突飛猛進，另一方面推廣自身商業、旅遊市場的大好機會。但閉門作賽，豈非失卻宣揚國家的價值。

以日本為例，幾年間預計投入2萬億日圓（約1,447億港元），不但翻新或興建場館，亦改善交通基建及旅遊設施，更加強電子支付系統，務求向世界展示，日本已從2011年東北大地震恢復過來，並預期有望帶來額外10萬名旅客，進一步邁向首相安倍晉三每年1億人次的旅客目標。

毫無疑問，奧運會已經不是純粹源於體育競技，以至商業考慮的大型賽事，其象徵意義遠較這些要高，閉門作賽顯然有損其金漆招牌，恐怕得不償失。

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