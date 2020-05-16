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【負利率？】聯儲局推負利率　先要通過三大障礙

金融經濟 12:30 2020/05/16

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環球經濟前景疲弱，外界對美國實行負利率的討論愈來愈多，市場更曾預期聯儲局可於今年內減至負息

環球經濟前景疲弱，外界對美國實行負利率的討論愈來愈多，市場更曾預期聯儲局可於今年內減至負息。不過，究竟實行負利率是否可行？推行上又會否面對甚麼困難？華僑永亨銀行經濟師李若凡最近則綜合出三大聯儲局實施負利率的障礙，分別為：（1）法律門檻、（2）銀行利潤、（3）美國貨幣市場基金衝擊。

按李若凡所述，負利率法制上能否實行尚未有「明確答案」，皆因《聯邦儲備法案》僅允許聯儲局支付利息，卻未有提到當局可反行其道徵收息率，形容「這可能會成為未來爭端的不確定因素」。

事實上，銀行業對利率走勢甚為敏感，因為債息曲綫愈趨平坦，將影響銀行「借短放長」的營運模式，打擊息差。李若凡指出，「銀行普遍是不喜歡負利率的。在美國說客政治體制下，華爾街的金融機構還是有很強的遊說能力的」，認為假若華爾街中人大力出手，或增添實行負利率的難度。

針對貨幣市場基金，她表示，貨幣市場基金目前規模高達4.8萬億美元，如果負利率導致投資者贖回貨幣市場基金，或會對美國整個商業票據市場帶來衝擊，從而起到適得其反的作用。

李若凡基於上述障礙，認為聯儲局短期內推出負利率的可能性不大。

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