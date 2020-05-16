【至叻板塊】「兩會」邊個概念最炒得

臨近「兩會」，相關的概念股開始蠢蠢欲動。本以為上周的機械板塊已夠冷門，勢估不到今周有更偏門的板塊突圍而出，而且個別的升幅十分嚇人。

今周至叻板塊為電動車板塊，平均升幅達8.7%，兩隻從事電池生產的公司，包括天能動力（00819）、超威動力（00951）雙雙跑出，一周累計升幅達到30.6%和20.1%，問你服未？

電動車板塊之所以落鑊，皆因Tesla展示了自研自產的新一代無鈷電池，帶動了電池產業鏈也大炒一番。同時，兩會在即，亦有人憧憬會後有扶持電動車的政策出台。

此外，炒得汽車消費，自然少不了家電。今周家電板塊排行升幅榜第五，平均升幅4.6%。值得注意是，家電板塊升幅算幾全面，創維集團（00751）、TCL電子（01070）和海信家電（00921）升幅介乎7.1%至9%。

早前，創維附屬公司公布首季多賺118.4%至1.37億元人民幣，營業額達64.09億元人民幣，按年跌27.2%。

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