中芯出售旗下中芯南方部分股權　意味營運收入不再反映相關業務

▲ 注資動作完成後，中芯在中芯南方的股權將相應降低，由50.1%，下跌至38.515%

中芯 （00981） 收市後在聯交所發公告，指旗下中芯南方將獲得多方注資，合共涉及30億美元，註冊資本將由原先的35億元大增85.7%，至65億美元。不過，注資動作完成後，中芯在中芯南方的股權將相應降低，由50.1%，下跌至38.515%，意味相關收入在併表時不會在中芯營運收入上反映出來。

根據公告，中芯控股與國家集成電路基金、國家集成電路基金 II、上海集成電路基金，以及上海集成電路基金II訂立了「新合資合同及新增資擴股協議」，中芯將進一步注資，另外國家集成電路基金II，與上海集成電路基金II亦將同時分別注資15億美元，及750百萬美元。

經過連番動作後，除了中芯的38.515%股權，國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金，及上海集成電路基金II亦將分別擁有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%的中芯南方股權。

事實上，國家集成電路基金目前正透過其全資附屬公司鑫芯（香港），持有中芯約15.02%股權。

中芯股價績後向好，今日再升1.7%，收報19.16元，成交額約1.17億元。

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