華興證券： 兩會推一籃子政策　預算赤字率料逾3.5％

華興證券發表報告指出，內地4月經濟主要指標延續3月份以來恢復改善的勢頭，尤其工業生産由減轉增及製造業增速回升，預期即將在周五（22日）召開的人大及政協會議（兩會），推出一籃子刺激經濟措施，包括提高預算赤字率到3.5%以上。

市場憧憬兩會的措施有利經濟及股市，華興預期，將有可能宣布更加積極有爲的一籃子刺激經濟政策，包括：提高預算赤字率到3.5%以上，積極擴大有效投資、加强傳統基礎設施和新型基礎設施投資，進一步減稅降費，發行2萬億元以上抗疫特別國債、增加地方政府專項債券發行額度至4萬億元以上等。同時將把復工復産和重點確保就業、全面完成脫貧攻堅任務結合起來，繼續積極擴大國內需求，釋放消費潛力，擴大居民消費，適當增加公共消費。

報告指，根據國家統計局的數據，4月份全國規模以上工業增加值同比增長3.9%，3月份下降1.1%，多數行業業務活動穩步恢復。不過，消費增長仍面臨較大阻力，報告指，中央政府各部門和地方各級政府已積極採取各種措施刺激需求和消費，但各種防疫抗疫措施以及對就業壓力和薪資壓力的擔憂，可能會讓消費者在增加儲蓄的同時，對消費繼續保持一定的謹慎觀望態度。

此外，就業壓力依然較爲嚴峻，主因GDP增速放緩帶來就業崗位减少，就業需求彈性下降，主要出口國外需疲軟導致就業拉動作用有限，中小企業運營壓力加大，以及今年高校畢業生人數達到創新高的874萬人。

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