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萬寧推公立醫院取藥服務　減低病人感染風險

理財智慧 09:00 2020/05/16

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過去數個月，新冠肺炎疫情令香港醫療體系帶來沉重負擔，最近本港也再現本土感染個案，不少長期患者也未必敢前往公立醫院覆診。有見及此，全港最大型健康美容產品連鎖店萬寧跟公立醫院合作推出「公立醫院取藥服務」，病人可在萬寧指定分店取藥，讓他們減少進出醫院，從而降低社區感染風險。
萬寧上月中旬開始推出上述「公立醫院取藥服務」，讓全港七個醫院聯網的主要醫院：包括東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院的專科門診病人，可到區內指定的萬寧分店使用公立醫院取藥服務。 
萬寧營銷及業務業務經理/總藥劑師趙國亮表示，是次萬寧主動向醫院管理局提出合作計劃，希望此舉可以減輕醫療體系負擔。「這計劃的初心，就是在疫情爆發的時間，我們作為醫療界的一份子，希望在疫情下可幫到手。其實在疫情下很多人都不敢到醫院睇醫生，我們就想出辦法，如何在社區中幫到手。但在同一時間，客人仍願意來萬寧買野，我們作為藥劑師，就想協助病人從醫院送藥物到萬寧分店，讓我們的病人在方便及舒服的環境下，透過藥劇師拿到原本要到醫院拿的藥。」
值得注意的是，上述服務只適用於領取標準藥品，以及病情較穩定的的專科門診病人，如高血 壓、糖尿病等，亦不適用於需冷藏藥物或其他需特別處理之藥物，有關人士需平均 三個月至六個月到醫院取藥。合乎資格的病人於覆診前十四日內，可打電話到醫院，經醫生批准可押後覆診，並獲確認可「免覆診取藥」後，將免診領藥單交予萬寧分店後，約三個工作日後可到萬寧有註冊藥劑師的 31 分店取藥，萬寧會收取50元「取藥及藥劑服務」費。
上述計劃於4月中旬推出後，兩個星期錄得近 400 名病人登記使用服務， 反應理想。事實上，由醫院將藥物送到各萬寧分店的過程絕不簡單，趙國亮指，速遞公司員工由醫院取藥，期間要穿上保護衣物以確保速遞員工安全。藥物由醫院放入膠箱時也會由醫院護士繫上索帶，到萬寧各分店的藥劑部才解開，以保障藥品沒有被開封過。藥物送來時也要放入藥劑部上鎖的櫃內，也要保持在合適的溫度。

萬寧現時正跟醫管局商討進一步擴大計劃，期望「公立醫院取藥服務」由 31 間萬寧分店擴展至超過 50 間，讓更多病人受惠。 「我們也在構思更多計劃，如在藥物方面提供更多服務，我覺得是個很好的契機，讓大家知道原來香港社區有這些服務，未來也希望為更多公立醫院的病人提供服務。我們作為私營機構，也希望更多人可以享用我們的藥劑服務。」
-------------------
萬寧「公立醫院取藥服務」流程：

1. 病人於覆診前14日內，獲所屬醫院專科門診確認可以「免覆診取藥」，並將免診領藥單交予萬寧分店。如手持覆配處方之病人，則可直接將處方交給萬寧專業註冊藥劑師，毋須向專科門診確認  
 2. 經病人同意及授權，萬寧專業註冊藥劑師可於「醫健通」查核客人服藥和藥物過敏記錄 
3. 藥劑師會有專用的用戶名稱、密碼及保安編碼器。而每次查閱病人個人資料時，病人亦會即時收到通知，以確保病人得到保障
4. 萬寧派專人到指定公立醫院，代客人領取藥物、覆診紙、抽血紙等 
5. 客人到分店取回藥物及相關文件 
6.萬寧註冊藥劑師根據處方，輔導病人正確服藥用藥方法，並解答相關疑難
詳細內容可留意萬寧取藥服務官方網站：https://www.mannings.com.hk/promo/mcp 

 

 

 

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撰文 : 陳詠妍

美容 疫情 藥劑師 新冠肺炎 萬寧
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