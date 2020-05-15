【瑞幸造假】瑞幸遭債券持有人入稟　法院下令凍結開曼群島、香港資產

▲ 報道指，債券持有人於本周提出民事訴訟，追討造假事件爆發後所造成1.557億美元的損失。

瑞幸咖啡（美：LK）造假風波持續，並面臨被債券持有人入稟法院，要求索償。外媒報道，香港高等法院周五（15日）開庭審理，瑞幸的債券持有人已獲法院命令，瑞幸在開曼群島和香港的資產將被凍結。

報道指，債券持有人於本周提出民事訴訟，追討造假事件爆發後所造成1.557億美元（約12.1億港元）的損失。據指，該等債券持有人包括多間美國和亞洲對沖基金和資產管理公司，持有面值近2億美元（約15.6億港元）的瑞幸可轉換債券。

高院下達的凍資令，將限制瑞幸在開曼群島和香港註冊的實體之間發生任何資產出售或轉移。凍結令將一直維持至兩地法院作出進一步裁決。據悉，債券持有人亦申請披露瑞幸及其附屬公司持有的價值1萬美元及以上的資產清單。

總部設於廈門的瑞幸在開曼群島註冊，其在香港註冊的附屬公司，與瑞幸在內地實體經營有合同關係，故瑞幸可在海外上市，但亦可保留業務控制權。

另外，有內地媒體指，瑞幸將在北京關閉80間分店，並引述一名員工指，公司在當地會實行關3開1的肩策略，即關閉3間銷售差的門店，開一間之前談好的。瑞幸回應指，受疫情等因素影響，瑞幸正優化門店，關閉個別效益不好或客戶覆蓋重合的店舖，但同時亦會持續開新店。

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