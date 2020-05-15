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【美股戰報】零售數據遠遜預期　道指低開逾200點

環球政經 21:59 2020/05/15

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美國自3月起實施的封鎖措施打擊消費市場，美國4月零售銷售按月跌16.40%，差過市場預期的負12%，創有紀錄以來最大跌幅。前值減少8.4%；美國4月核心零售銷售則按月跌17.20%，遜預期負8.5%，前值減少4.2%。

美股全線向下，道指低開逾200點，現跌幅收窄至55點或0.24%，報23571點；標普500指數跌10點或0.39%，報2840點；納指則跌51點或0.58%，報8893點。

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中美緊張關係加劇，繼特朗普威脅切斷中國關係、提倡把供應鏈撤出中國後，美國商務部宣布正研究修改一項出口規則，限制華為透過收購美國企業，發展半導體技術；同時，第六次延長對中國科技巨企華為出口禁令的豁免期90天，至8月13日。聲明又提到，這是「預計最後一次」延長。

半導體相關及科技股份向下，台積電（AMD）、 Nvidia（NVDA）及思佳訊通訊（SWKS）跌逾1%；蘋果（AAPL）、高通（QCOM）分別跌約3%及5%。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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