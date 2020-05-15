【美股開市】道指跌逾200點 中美角力+零售重挫

美股周五開市受壓，道指跌逾200點，晶片股首當其衝，主因中美角力有進一步升級迹象，有指美國特朗普政府將全力阻止晶片企業向華為供貨，加上美國4月零售創史上最大跌幅。

美國經濟因新冠肺炎疫情受挫，4月零售銷售按月大跌16.4%，差過市場預期的12%，為史上最大的按月跌幅。3月零售銷售輕微向上修訂至跌8.3%，仍為1992年以來最低。

4月零售跌幅為史上最慘，主因兩大核心項目汽車及汽油分別急挫12%及29%。即使扣除汽車及汽油兩項，上月零售仍跌16.2%，跌幅倍於預期的7.6%，以及3月修訂後的2.6%。

【美國經濟】4月零售銷售挫16%遜預期 史上最大跌幅

此外，路透社報道，美國商務部已修改針對華為的出口令，以阻止華為獲得美國軟件及科技直接生產的晶片。商務部的聲明也指，「禁令旨在應對華為降低美國對其出口控制的努力。」

今次出口令的主要改變，為任何使用美國晶片設備為華為或華為子公司海思半導體的海外企業，必須首先取得美國政府的許可證。這次改變旨在阻止台積電（TSMC）向海思半導體供應晶片，而華為是台積電第二大客戶，佔收入比重高達15%。

台積電周四宣布於美國亞利桑那州建立一座價值120億美元的晶片工廠，為公司在美國的第二個生產基地。雖然有美國商務部官員指出，台積電這個決定等同對美方釋出善意，但也有指台積電赴美設廠，正是希望交換特朗普政府對上述出口令的放寬。

責任編輯：郭世正