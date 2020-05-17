【港股分析】兩會殺到 搏呢個行業反彈最好

內地兩會將於下周四（21日）及下周五（22日）召開，雖然未有提及會期，市場已經開始憧憬那些行業最受惠。當中，最多人睇好政策會顧及消費板塊，挽救因疫情而受累的內地經濟，近期安踏體育（02020），海底撈（06862）等消費股炒起，但汽車股仍然處於低位，不妨藉兩會搏反彈。

要最有效刺激消費，推動大價必需品的銷量一定是最為有效，汽車自然是居民最常購買的高價產品。2008年金融海嘯後，中央在2009年曾推出救市方案，其中一個政策正是汽車下鄉，為農村地區購買者提供補貼；到2015年，汽車行業經過之前的強盛周期後再次跌入谷底，當局今次就提出汽車購置稅減免政策，由10%減至5%，減收超過1年，就算到2017年，購置稅稅率仍然僅為7.5%，為買車人士帶來便利。

由此證明，內地對汽車行業用藥頗有心得，在房價高企下，解除樓市調控屬高難度任務，對汽車板塊落墨會更有效。而且，汽車購買周期一般為4年到6年，現時正好是上一次購置稅買車人士，開始有動力換車的最佳時機，加上內地近月已放風，會有利好汽車行業政策，廣東省更開始有汽車下鄉措施，對農村買車人士給予補貼，故兩會有更多政策出台，也不足為奇。

板塊股份經過近年調整後，無論股價及估值都已見低殘，現時車企的市盈率（PE）大部分都在12倍以內，選股的話，穩陣可選龍頭的吉利汽車（00175），以廣東為主要基地的廣汽集團（02238）亦是行業黑馬，若果要追落後，估值最殘的華晨中國（01114），現價市盈率不足5倍，適合喜歡撈底的投資者。

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