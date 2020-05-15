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【定期存款】兩中小行今晚減港元息　大額存戶1年少賺息5千

金融經濟 21:00 2020/05/15

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大新原本是本周唯一加息的銀行，但今晚卻全面減息，累大額存戶一年利息少賺5千元。

兩家擅打高息牌的中小銀行，今晚（5月15日）不約而同公布下調港元定期存款息率，包括大新（02356）全面調低3個月或以上的短中長息齊削0.1厘，現時最新年息呈倒掛，即短存高於長息，如3個月新息率報1.9厘，半年期是1.8厘，較1年1.3厘高。

大新全綫減息0.1厘　1年報1.3厘

本來大新是本周唯一「獨加」的銀行，剛於本周二（12日）才驟加半年期0.3厘、至1.9厘，一躍而成同期冠軍。惟如今減息後，其新息率跟大眾財務看齊，又變6個月的「雙冠王」；而「財仔」也一周兩連削，累砍此存期0.2厘、至1.8厘。

如以大新最高息的附帶條件是指定理財戶及500萬元新資金計，再按1年期調低0.1厘後，大戶由原本的1.4厘可穩袋7萬元利息，事隔一日降至1.3厘，即只賺息6.5萬元，變相少袋5,000元。

信銀半年1.7厘　須數碼渠道開立

今晚信銀國際亦向半年息開刀，下調0.1厘、至1.7厘，但仍高踞6個月期的亞軍，跟招商永隆叮噹馬頭。兩行的入場門檻皆低至1萬元，但須指定數碼渠道開立，才享最高特惠息。

若計及虛擬銀行，3月底試業的天星銀行，半年期享兩厘膺「高息王」，門檻低至1,000元。惟這虛銀暫仍未全面營運，業界相信暫只屬小眾得益。

如此一來，5月轉眼間已過一半，踏入「五窮月」第3周，港元定期存款的減息潮未止，全周共有14間大小銀行港銀鬥減不同存期的息率，包括恒生（00011）一周兩連減等。至於大新、南商及大眾財務則全面下調短中長息，招商銀行和工銀亞洲連續兩天減息，更主力向半年或以下較短存開刀。虛擬銀行眾安（ZA Bank）亦追趕降息快車。富邦、創興（01111）、花旗及信銀國際則削減3個月短存。建行亞洲與星展3連削。東亞（00023）更7連減。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈預計，存息跌勢暫難歇，且呈減快加慢格局，畢竟反映銀行資金成本的3個月拆息連續22天創新低，今天低見1.13厘，料將下試至險守1厘大關，存息難免跟減。

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記者︰曾桂芬

編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

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