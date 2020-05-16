  • 30°C
香港時間 : 2020516日 (六) 10:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【丘質故事】撥款海洋公園 幫左佢定害左佢？

股樓投資 10:00 2020/05/16

分享：

政府向立法會財委會申請54億元撥款，「拯救」海洋公園。不過由於排在會議議程第三項，故周五（15日）未有進行表決。海洋公園方面表示，如果無呢筆撥款，公司資金只能夠捱到6月底，之後就會破產。但係咪注資幾十億元落去，就真係會救到呢個香港人集體回憶？

呢54億元入面，有30億元係用黎找數，償還到期的商業貸款，剩低24億多啲，就用於資助公園營運一年，仲有償還大樹灣發展項目嘅貸款，聽落好似仲有轉機。但係，公園每年開支節節上升，去年度全年經營成本達15.4億元，較2018年多1.9億元，約14%，然而同期收入僅按年升不足3%，多左5,000萬元咁大把，計埋財務等其他費用後，海洋公園去年埋單蝕近5.6億元，較2018年2.3億元虧損大幅增加。

海洋公園其中一個死穴，係員工成本無論額度定佔比，都不斷上升，去年員工費用達7.7億元，較2018年升10%，佔收入佔比亦提升至44.5%，較2018年升近3個百分點。員工近月已開始放無薪假，部份行政人員甚至要減薪，但係要復興主題樂園，員工數目難再削減，其他方面成本減極都有個譜，節流成功機會不大。

咁開源又點呢？海洋公園在內地開放自由行後，2012-13年度，遊客人數曾經升至770萬人高峰，之後不斷滑落，到去年已減少至570萬人次，入場費用收入也出現下跌。有人話社會運動令內地客減少來港，影響公園經營，但海洋公園其實已經連續5年錄得虧損，唔係點會蝕到而家現金都唔夠捱埋今年？再者，大樹灣發展項目，本來話2017年完成啟用，到而家都仲未整好，講緊嘅只係不斷超支。故就算批左撥款，園方都未必有新賣點，重新吸引流失的200萬遊客回歸。

加埋呢個大樹灣項目，園方本身應承左2021年開始償還貸款，而家反而倒番轉再問債主攞錢，試問點俾得落呀？估計就算今次注資獲得通過，園方明年都會諗定點樣拖延呢筆政府還款，要納稅人繼續幫手填氹。

2005年開幕的迪士尼樂園，當年計劃與海洋公園產生協同效應，有錢齊齊搵，但事與願違。迪士尼而家雖然仲蝕緊錢，但虧損不斷收窄，未來更計劃開拓新園區，與海洋公園的末落剛好形成強烈對比。

有人話，海洋公園係香港人集體回憶，點忍手俾佢執笠？其實廿幾年前荔園咪又係同樣處境，入場人數減少，經營有困難，最終執左笠，但你又會唔會因為咁而唔記得荔園嘅存在呢？與其繼續俾錢填氹，倒不如引刀成一快，送盈盈樂樂返四川養老咪仲好。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 丘梓建

主題樂園 迪士尼樂園 海洋公園 自由行

下一篇文章

【中國潮語】大頭娃娃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

牽晴間放盤4個小時吸5組客爭睇樓　零議價560萬元沽出
牽晴間放盤4個小時吸5組客爭睇樓　零議價560萬元沽出
【女生創業】20歲輟學創派對服務　生意遍倫敦巴黎
【女生創業】20歲輟學創派對服務　生意遍倫敦巴黎
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
【新盤指南】旺角利奧坊．曦岸　示範單位間隔全面睇
【新盤指南】旺角利奧坊．曦岸　示範單位間隔全面睇
【疫市求生】（有片睇！）創鞋佬生活百貨闖出新血路
【疫市求生】（有片睇！）創鞋佬生活百貨闖出新血路