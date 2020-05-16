【丘質故事】撥款海洋公園 幫左佢定害左佢？

政府向立法會財委會申請54億元撥款，「拯救」海洋公園。不過由於排在會議議程第三項，故周五（15日）未有進行表決。海洋公園方面表示，如果無呢筆撥款，公司資金只能夠捱到6月底，之後就會破產。但係咪注資幾十億元落去，就真係會救到呢個香港人集體回憶？

呢54億元入面，有30億元係用黎找數，償還到期的商業貸款，剩低24億多啲，就用於資助公園營運一年，仲有償還大樹灣發展項目嘅貸款，聽落好似仲有轉機。但係，公園每年開支節節上升，去年度全年經營成本達15.4億元，較2018年多1.9億元，約14%，然而同期收入僅按年升不足3%，多左5,000萬元咁大把，計埋財務等其他費用後，海洋公園去年埋單蝕近5.6億元，較2018年2.3億元虧損大幅增加。

海洋公園其中一個死穴，係員工成本無論額度定佔比，都不斷上升，去年員工費用達7.7億元，較2018年升10%，佔收入佔比亦提升至44.5%，較2018年升近3個百分點。員工近月已開始放無薪假，部份行政人員甚至要減薪，但係要復興主題樂園，員工數目難再削減，其他方面成本減極都有個譜，節流成功機會不大。

咁開源又點呢？海洋公園在內地開放自由行後，2012-13年度，遊客人數曾經升至770萬人高峰，之後不斷滑落，到去年已減少至570萬人次，入場費用收入也出現下跌。有人話社會運動令內地客減少來港，影響公園經營，但海洋公園其實已經連續5年錄得虧損，唔係點會蝕到而家現金都唔夠捱埋今年？再者，大樹灣發展項目，本來話2017年完成啟用，到而家都仲未整好，講緊嘅只係不斷超支。故就算批左撥款，園方都未必有新賣點，重新吸引流失的200萬遊客回歸。

加埋呢個大樹灣項目，園方本身應承左2021年開始償還貸款，而家反而倒番轉再問債主攞錢，試問點俾得落呀？估計就算今次注資獲得通過，園方明年都會諗定點樣拖延呢筆政府還款，要納稅人繼續幫手填氹。

2005年開幕的迪士尼樂園，當年計劃與海洋公園產生協同效應，有錢齊齊搵，但事與願違。迪士尼而家雖然仲蝕緊錢，但虧損不斷收窄，未來更計劃開拓新園區，與海洋公園的末落剛好形成強烈對比。

有人話，海洋公園係香港人集體回憶，點忍手俾佢執笠？其實廿幾年前荔園咪又係同樣處境，入場人數減少，經營有困難，最終執左笠，但你又會唔會因為咁而唔記得荔園嘅存在呢？與其繼續俾錢填氹，倒不如引刀成一快，送盈盈樂樂返四川養老咪仲好。

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