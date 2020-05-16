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【利豐私有化】昔日藍籌退市　一文重溫利豐發跡史

金融經濟 10:00 2020/05/16

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本港老牌出口貿易商利豐 （00494） 以大比數通過私有化，周五（15日）為最後一日交易日，27日將終結28年的上市地位。昔日利豐貴為大藍籌，當時為不少基金的愛股，最輝煌時期市值曾破2000億元，股價達22元水平，惟時代變遷，利豐盛轉衰，現時市值已跌至100億元水平。在中美貿易戰及疫情底下，利豐的採購業務大受衝擊，經營環境日益艱難，無奈退市。

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利豐由馮氏家族於1906年創立，起初以外銷陶瓷、古董、工藝品等起家，於50年代成為香港藤器主要出口商，當時亦有出口塑膠花、爆竹煙花、成衣及玩具、電子產品，及後業務拓展至物流、分銷、零售等。

1973年利豐於聯交所首次上市，當時更獲得113倍超額認購，但於1987年股災後首次私有化。集團重組業務後，1992年捲土重來，將旗下的出口貿易業務獨立上市，至2000年獲納入恒生指數成份股。2011年股價迎來歷史高位，市值一度達2088億元。

2017年首錄虧損

不過，在數碼化及電商崛起後，利豐採購出口業務面臨巨大挑戰，「採購王者」地位沒落。業務表現節節向下，2017年盈轉虧，蝕3.7億美元，並於同年被剔出藍籌之列。集團亦提出重整架構，逐步轉型至數碼化，並將採購網絡逐步撤出中國，減低貿易戰的影響。事實上，早前利豐曾表示中國生產佔比已跌至約50%。

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去年集團重新錄得1674.8萬美元盈利之際，宣布以每股1.25元，較當日收市價溢價1.5倍提出私有化，消息公布後，公司股價隨即由「毫股」變「蚊股」。惟消息亦有惹來小股東不滿，直斥私有化作價過低，有「長情小股東」指早年以高位買入利豐，私有化令他蝕過百萬。

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主席馮國綸在特別股東會上表示，集團曾經風光一時，惟新冠肺炎疫情蔓延至集團的主要市場歐美地區，許多訂單遭取消，在外貿從事40多年亦未曾見過行業面臨如此困局。他又指，全球外貿生意前景不明朗，加上集團股價低沉已久，選擇私有化屬時勢所逼，目的是想生存而非賺錢。

馮氏多項業務亦有上市

值得一提是，除了出口業務，馮氏集團亦有將旗下其他業務上市。2001年經營「OK便利店」、「聖安娜餅屋」的利亞零售 （00831） 上市；2004年物流及分銷業務利和經銷（前上市編號：02387）上市，惟於2010年已私有化。2009年高級男士服裝零售業務利邦 （00891） 上市，惟於2018年被山東如意收購；2014年批發分銷業務利標品牌 （00787） 亦上市。

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【業績】利豐去年虧轉盈 溢價1.5倍提私有化（第二版）

香港股票 疫情 貿易戰 利標品牌（00787） 利亞零售（00831） 利邦（00891） 利豐（00494） 私有化 肺炎 新冠肺炎

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