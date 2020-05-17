【港股分析】瑞聲首季淨利跌近九成　惟兩大業務收入按年升

瑞聲科技（02018）周五（15日）公布首季業績，期內淨利5,300萬元人民幣，按年減少87.8%，相當於早前公布盈警的中間範圍。淨利率為1.5%，按年跌10個百分點，每股基本盈利0.04元人民幣，淨利跌主要是受銷售成本上升影響。至於疫情影響，集團表示2月份近乎零收入，不過預期第二季集團表現正面。周五股價最終升6.5%。

細睇集團數據，集團第一季收入為35.6億元人民幣。2019年第4季收入為53億元，如果按季比，收入跌32.8%，看似疫情對其影響唔細。

不過，手機設備有周期及季節性因素。如果參考去年同期，2019年第一季收入為37.5億元，今年首季就按年跌5.6%。如果2019年與2018年比較，去年首季收入是按年下跌19.1%。即計及周期及疫情影響，集團收入只是跌多約5%。

再睇分項收入，主要業務，聲學銷售額按年跌24.3%至14.2億元人民幣；第二大業務電磁傳動及精密結構件，銷售額按年上升8.1%至人民幣16.9億元；光學銷售額按年增長61.7%至人民幣2.45億元，即有兩項業務在疫情下仍有得升。

再翻查去年第一季數據，聲學銷售額按年跌22%，跌幅與今年相若，較難判斷是受周期或疫情影響。至於電磁傳動及精密結構件，去年是按年跌19.5%，光學則按年升115%。較明顯地，第二大業務已有復蘇跡象。

5G換機潮要等龍頭蘋果出機先真正打開序幕，作為其中一個供應商受惠不小，配合第二大業務復蘇以及增長最快的光學業務，相信瑞聲呢份業績唔算差。