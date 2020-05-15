王冬勝出任總商會新主席　憂社會事件重臨影響市民生計

▲ 王冬勝指，社會事件似有重臨跡象，加上疫情影響「可說是雪上加霜」。（陳國峰攝）

香港總商會舉行周年會員大會，滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝獲選為新一任理事會主席，接替已服務2年、宣布卸任的夏雅朗。王冬勝表示，香港正面對很多挑戰，特別是全球經濟收縮，相信若非政府推出連串紓困措施，香港失業率應該更高。

他展望任內將會循訊息、推動政府經濟措施、增加對本地大學生接觸三方面工作，他解釋在目前情況，更應該為商界開拓更多不同機遇，例如在區內與鄰近國家的總商會加強交流合作，尋找更多商機。

經濟下行 投資意欲必定下行

對於商會會員對經濟看法、以至會否縮減投資，王冬勝指，在經濟下行是投資意欲亦必定會相應下行，形容挑戰較大，因此商會亦要盡量將有關機會擴大。

他又提到，社會事件似有重臨跡象，加上疫情影響「可說是雪上加霜」，他又擔心社會事件升溫會影響市民「飯碗」，明言當社會經濟供應過剩必然會出現調整，結果可能是失業率大升等。

隨着王冬勝擔任新一屆總商會主席，與滙豐前亞太區顧問、月初加盟總商會的總裁梁兆基再度合作。王冬勝指，二人合作已久，對於再度合作感到十分高興，並強調即使二人出身自金融機構，但銀行本身亦服務不同行業的企業，未來商會方針不會只側重於金融方面的支援。

相關文章：【香港經濟】總商會梁兆基：港樓價大跌機會微 經濟復元最少需時2年

相關文章：【新冠肺炎】總商會促港府解決撥款瓶頸 以保就業

記者：趙穎妍