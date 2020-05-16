【滙豐不派息】退休組合怎重整？ 林昶恆：為生活忍痛沽股

認可理財策劃師林昶恆（Alvin）自iMoney創刊已撰寫「你財策劃師」專欄，多年來為近400位讀者排解理財疑難，退休規劃向來是讀者的熱門疑難。對於早前滙豐不派息，一些退休人士「生計」頓失，Alvin認為這些退休人士為生活，難免要忍痛沽股。

今次滙豐應英國監管機構要求停派息，不少依賴滙豐派息過活的小股民叫苦連天，有股東更成立「滙豐苦主大聯盟」，期望追討消失的股息。小股民在「討回公道」之餘，日常生活依然要過，Alvin建議依賴滙豐股息的退休股民，要考慮沽出部分股票，忍痛套現換取生活費。假設未來一年需要使用約10萬元，便相應沽出約10萬元的股數，若賣出滙豐的股價為39元，投資者可沽出7手（2,800股）滙豐，套現10.92萬元（39元x 2,800股）。

「如果一定要（用錢），點都要斬，睇下斬幾多（股票）出來！夠用一年錢的話，未來一年對滙豐不聞不問也可以。」滙豐股價近期不足40元，股民現在沽貨，股價上難免蝕了，但Avlin直言退休人士始終要生活，即使蝕價也要沽出部分套現，其餘持股則可以靜待滙豐股價重上過去數年60、70元的水平。

有年金收入生活穩陣

情況許可的話，Alvin更建議投資者賣掉更大部分的滙豐，轉投政府年金。Alvin環顧市面上眾多產品，政府年金是最佳保證，「索性賣股（滙豐），拿着Cash，但你唔知有幾長命！」政府年金則無論退休人士活到幾多歲，也可收取固定金額，直至身故。

「如果係退休人士，你圍一圍條數先，你一個月最少要使幾多，跟住將最少條數兌返轉頭，計下買幾多政府年金。」假設65歲男士每月使費約1萬元，不妨拿200萬元認購政府年金，換取終身每月1.16萬元的政府年金收入。

買政府年金好處是，退休人士有年金收入作「退休生計」，便不用太掛心滙豐何時恢復派息，或股價「重返家鄉」，可以再觀望多數年才處置手頭上的滙豐股票。

政府年金「香港年金計劃」概要 對象：年滿60歲或以上、持香港永久性居民身份證的人士 原理：一筆過整付保費後，保證終身每月可獲年金，直至身故；認購100萬元為例，60歲男性每月獲5,100元，女性每月獲4,700元 門檻：整付保費最高300萬元，最低5萬元（若認購300萬元，60歲男性每月獲1.53萬元） 特點：投保人累積可獲年金為已繳保費的105%（如投保100萬元，可獲105萬元）。如投保人在保證期內身故，指定受益人可繼續每月收取餘下未派發的年金，或一筆過身故賠償

節錄自第656期《iMoney Focus》封面故事。

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