本地大孖沙掃貨　連番增持公司股份

本地地產股股價持續受壓，惟本地大孖沙無有怕，更連番增持旗下公司股份。繼李嘉誠連番增持長實（01113）後，郭氏家族也出手增持新地（00016）。值得留意的是，有一位華資「大孖沙」由四月起，已密密增持旗下公司股份。

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披露權益顯示，嘉華國際（00173）主席呂志和由四月底起，多次增持公司股份，其持股量已增至63.72%。四叔李兆基次子李家誠則於今年三月底起，連番增持美麗華酒店（00071），其持股量已增至49.12%。

不過，按照目前法例規定，持股介乎30%至50%的主要股東，一年內增購比例不能超過2%，否則便要提出全面收購。

除了增持公司股份，部分大孖沙亦積極回購，資本策略（00497）主席鍾楚義曾說，公司股價處於被低估水平，將視乎市況積極考慮進行場內股份購回計劃。據港交所資料顯示，資本策略由四月底起，已開始回購公司股份。

重要的是，上市公司通過股份回購註銷股本，終致持股介乎30%至50%的主要股東持股量，超出自由增購率的限制，也可能觸發全購。

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