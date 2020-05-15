【業主減租】新地4月再減租30%至50% 多個商場設立外賣自取熱線

新鴻基地產 （00016） 為協助旗下商場商戶應付疫情帶來的影響，決定延續2月及3月份的紓困措施，4月份繼續提供基本租金寛減，按個別行業和商戶的實際營運情況減免4月份的基本租金30%至50%，希望可減輕商戶負擔，尤其是僱用大批前線員工的食肆租戶，及因疫情而強制停業的行業，包括戲院、美容、健身中心等。

▲ 新地在多個商場設置吸塵／洗地機械人，加強商場清潔。

除減租，新地同時亦推出一系列刺激消費活動，全方位協助商戶。其中，新地2月已推出連串商場優惠及消費獎賞計劃，預期今年內將最少送出6000萬元消費獎賞，以刺激消費。

新地透過The Point「新地商場綜合會員計劃」，每周把商場各種推廣優惠以電郵、手機程式訊息及社交媒體等向The Point會員宣傳，吸引會員到商場消費，而會員消費後可以同時儲分兼換領禮物。現時The Point已覆蓋20個新地商場，約2,600個商戶。會員可透過商場設置智能禮物換領站，換領禮物。

▲ The Point提供特色套餐換領優惠。

▲ 新地在16個商場設置智能禮物換領站， 供The Point會員自助換領禮物，減少服 務台排隊輪候時間，及身體接觸。

基於購買外賣的人增加，新地為多個商場設立外賣自取熱線。外賣熱線自推出以來，平均每個月收到近5,000個顧客查詢及外賣訂單。

▲ 在堂食顧客大幅減少的情況下，新地商場鼓勵食肆推出外賣套餐，並透過多項 消費優惠吸引顧客外賣自取。

新地強調，將密切關注商戶需要，緊貼情況推出進一步措施，助商戶早日重回營運正軌。

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