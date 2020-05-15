【科技一周回顧】美聯邦委員會著手調查Zoom 紅米小米系列手機下周二登港
▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
- 【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom
視像平台Zoom早前承認將部分客戶數據分流至中國處理，令國外用家對使用Zoom感到擔憂，引發美國多間學校及機構迅速停用。美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）主席Joseph Simons日前公開表示，該委員會正在調查針對Zoom的投訴，直斥Zoom的營運透明度低，該平台可從註冊和非註冊用戶中收取信息資料，以及可將用戶的視像對話內容儲存於雲端。
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- 小米Note 10 Lite、Redmi Note 9 Pro 下周二登香港市場
小米上月底宣布推出三款全新手機，其中Redmi Note 9 Pro及小米Note 10 Lite將於下周二（19日）推出香港市場，分別售1,899元及2,499元。兩款皆為6GB+128GB版本。
Redmi Note 9 Pro採用6.67吋屏幕，並配備Qualcomm Snapdragon 720G處理器。而指紋辨識則與電源開關按鍵合併，並設於機身右側。而小米Note 10 Lite則採用6.47吋屏幕，支援屏幕下指紋辨識器。兩款皆採用基於Android 10的MIUI操作介面，並支援NFC、紅外線遙控等功能。
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- FB推Messenger Rooms 最多50人同時通話
Facebook宣布，正式推出最多可支援50人的視像通話平台Messenger Rooms，而且沒有通話時間限制。目前北美用戶可以直接在Facebook上啟動Rooms視像，全球其他地區用戶則需使用Messenger啟用。
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- USB 0將於明年起採用 可直接取代Displayport、HDMI線
影片電子標準協會（Video Electronics Standards Association；簡稱VESA）日前宣佈將與USB-IF合作，預計USB 4.0將會在明年起陸續有裝置採用，並能支援DisplayPort 2.0，並輸出 8K 60fps，甚至16K超高解析度的影像。由於USB 4.0可同時支援100W充電、DisplayPort、PCIe 等多項現有的傳輸標準，同時亦可向下兼容舊有的USB標準。外界認為，過去 HDMI、DisplayPort、AC 電源、3.5mm 耳機孔等多種連接埠，可能將從2021年起被USB Type-C，以及USB 4.0取代。
責任編輯：施雯雯
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