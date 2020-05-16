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【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得

理財智慧 14:20 2020/05/16

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6年前，iM曾專訪靠一雙手「倒垃圾」，倒出2億元物業管理王國的「垃圾大王」林家駒。今年52歲的他，早於11年前已財務自由，這位老闆每日返公司只是「探班」，負責買水果和下午茶給同事吃。他閒來炒股，更曾因指點一位賓架（Banker）鄰居買股票，令賓架賺了錢，又經常分享買股心得，令身邊其他人有所斬獲，由此被鄰居推上「街坊股神」之位。這位半退休的「街坊股神」鍾愛有息派的股票，入市理論與實戰兼備，值得「食息一族」學習。

2014年iMoney專訪林家駒：鮮魚行校友 街坊股神　垃圾大王 建2億王國

已半退休的林家駒，每朝的指定動作，仍是邊吃早餐邊睇股票落盤。「其實依家好多股票都很便宜，之前買入交通銀行（03328）、又買了中信銀行（00998），也買入石油股中石化（00386），也買了一點ETF。」林家駒如數家珍般，細數近期買入的平貨。

事實上，不少退休股民是靠收息股食息過活，就連半退休的林家駒也愛有息派的股票，又教路若股票有7厘以上股息，就應該要考慮買入。「如果一隻優質股票，股息超過8厘的話，這隻股票可以考慮中長綫持有，盡管可能今年派息會比較低，但係第二年或第三年會追回的。因為如果有8厘息，假設股票唔升唔跌的話，大約複息利率計算之下，約8年左右便可以全數股票賺回來。」林家駒投資收息股前會研究過去10年股價變化，以及過去10年派息情況，一買入便長期持有股票，不會短炒。

除了收息股，今年不少股票股價都很接近近年低位，股價和股息顯得非常吸引，直指有3隻股值得長揸收息，包括中信銀行、中國光大銀行（06818）和交通銀行。林家駒指，他約於一個月前購入這些股票，購入時有8厘股息，又稱當購入後股價就開始升，並且分階段買入，並一路增持。

「現在內銀股好值得買，因為市盈率係4倍，而市帳率都係大約0.4左右，兼且股息接近8厘，最重要的原因是，銀行有政府背景支持，係唔會執笠，這樣就可以放心投資了。」

「這幾年，我投資股票比較保守，並一直在等機會買入賭股。而其他股票，個人覺得現是一個入市的好時機。」林家駒不諱言，現正等下一個入市買賭股機會，並分析指賭股因有澳門政府支持，估計股價跌不下去，若一旦下跌，他便會趁機買入。

林家駒買股7大心得

•壞消息入市，好消息減持

•有息派的股票最好，起碼要有6厘以上

•研究10年股價變化、10年派息情況

•看PE（市盈率），低於6倍可入貨

•PB（市帳率）應為0.7倍以下

•看年報，或利用手機文字轉語音功能「聽年報」

•股票應長期持有，不作短炒

節錄自第656期《iMoney Focus》封面故事。

iMoney在2014年10月專訪「街坊股神」林家駒。

2014年iMoney專訪林家駒：鮮魚行校友 街坊股神　垃圾大王 建2億王國

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撰文 : 伍寶賢

銀行 退休 市帳率 市盈率 中國光大銀行（06818） 交通銀行（03328） 中信銀行（00998） 派息 買入 長揸

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