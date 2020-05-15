【周末好去處】 昂坪360+大澳親子遊　體驗大嶼山地道文化

最近本港新冠肺炎疫情放緩，但香港人仍未能到外地旅遊，旅遊業界重點推廣本地遊，其中擁有大量天然風景及旅遊景點的大嶼山，就是個本地遊的好去處，昂坪360旗下360假期，就推出導賞團帶團友遊覽大嶼山著名旅遊景點，今次我們為大家介紹一下特色景點。



第一站先來到昂坪，昂坪市集佔地1.5公頃，毗鄰昂坪纜車站、天壇大佛及寶蓮禪寺，市集內富中國文化特色的建築及園林設計與昂坪獨有的大自然景致互相融合。

參觀完昂坪，就可坐旅遊巴來到充滿漁鄉色的大澳。大澳作為香港的水鄉，其乾貨市場亦甚有特色，有著香氣四溢的鹹魚、蝦醬之外，也售賣著各種各樣的海鮮乾貨、水果、布織品和藥材等土產。如果你想嚐試一下由大澳居民親手生曬醃製、不外銷的地道食品，你也可以在大澳乾貨市場找到。這裡可品嚐各種地道小食如大魚蛋、炭燒雞蛋仔、滷水大墨魚等，360假期的團友會獲派發小食券，可以在十多間小店使用。



之後可以乘搭觀光小艇細味大澳漁村風味，可以見到港珠澳大橋，看看有沒有機會遇到中華白海豚，同時也可參觀一下充滿大澳特色的棚屋；亦可以在充滿特色的大澳新基大橋及鄰近碼頭的粉紅橋欣賞大澳景色。



針對香港人「愛打卡」的文化，360假期也將推出設有隨團攝影師的「IG打卡團」。360假期總經理鄺榴茵表示：「香港遊客愛好打卡，喜歡找打卡位拍照，加上大澳近期畫了很多壁畫，所以我們即將會推出IG 打卡團，會有導遊講解歷史同本地文化。」她續稱，隨團攝影師也會教導團友於不同景點的拍照角度及最佳位置，好讓遊客於社交平台分享；隨團攝影師和每位參加者都可獲贈2張6R相片，讓參加者拿回家紀念。

▲ 360假期總經理鄺榴茵



注意事項：疫情下昂坪360只於部份日子提供纜車服務，本月的服務時間包括於5月15至17日及22至24日。昂坪市集的室內景點如「與佛同行」、「360VR體驗」等會暫停開放，但市民仍然可穿過昂坪市集，步行前往參觀天壇大佛、心經簡林或周邊地區郊遊。

