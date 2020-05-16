【遙距營商計劃】中小企申請D-Biz攻網銷　哪些供應商可選？

▲ 首批「資訊科技服務供應商參考名單」已於昨（15日）上載到計劃的官方網頁，為企業提供相關市場資訊僅作參考之用。

創新及科技局日前宣布，第二輪防疫抗疫基金下的遙距營商計劃（D-Biz），將由下週一（18日）起接受申請，各大中小企可經生產力促進局報名，並會透過特快批核，資助企業利用資訊科技方案，在疫情期間拓展遙距業務。

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首批「資訊科技服務供應商參考名單」已於昨（15日）上載到計劃的官方網頁，為企業提供相關市場資訊僅作參考之用。而是次首批的服務供應商名單共有932間，當中包括：數碼通電訊（00315）、電訊盈科（00008）旗下電訊盈科媒體、香港電訊（06823）等。

更多供應商參考名單：可按此

值得一提的是，香港生產力促進局總經理陳仲文今（16日）在《資助基金網絡互動推廣周》研討會中多次強調，名單僅作參考作用，不應視為政府或計劃秘書處認可或推薦的服務供應商。若中小企選用的服務供應商沒有出現在參考名單上，並不會影響審批時間及申請結果，只需在申請表上清楚填妥供應商資料及提交相關文件即可。

▲ 若中小企選用的服務供應商沒有出現在參考名單上，只需在申請表上清楚填寫供應商的資料即可。（D-Biz申請表格樣本截圖）

陳仲文提醒，若申請資料和所需文件齊備，計劃的秘書處會在大約10個工作天內通知申請者有關結果。實際處理時間將取決於收到的申請數量及項目的複雜程度。不過應注意，秘書處每周只會處理最多10個涉及由同一個系統整合服務供應商提供服務的資助申請，其餘的申請會順延至下一個星期處理。

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責任編輯：曾曉汶