【全港首隻】上市三年升一倍　納指正向兩倍ETF「一拆四」

納斯達克100指數過去3年經歷多次破頂, 帶動華夏納指兩倍正向ETF（07261）股價不斷造好，最高曾見過50元，周五收報39.8元，上市三年股價升逾一倍。

由於現時股價下，每手入場費高於市場上一般正向反向ETF。 華廈基金今日發表公告，指華夏納指兩倍正向ETF將會於6月15日將ETF股份「一拆四」，以降低入場費並提供更有效流通性。

投資者在分拆前以40元買入一手100股華夏納指兩倍正向ETF，入場費需要$4000，分拆後 入場費會降至1000元。同樣道理，假如現時持有一手100股華夏納指兩倍正向ETF，如分拆前維持每股40元，資產總值4000元；分拆後, 持有單位數目將變為400股, 每股價格10元, 而資產總值則維持4000元不變。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！